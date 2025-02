WSJ: – Orkanen Elon har rammet Washington

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Orkanen Elon har rammet Washington. Den skaper panikk og motreaksjoner overalt hvor han og hans effektivitetsfolk dukker opp. Elon Musk må holdes i sjakk innenfor lovens rammer, men han treffer også mål som lenge har fortjent gransking og reform.

Financial Times

Under tre uker før det tyske valget har kristendemokratenes leder gjort en kjedelig valgkamp til et nervepirrende drama. Partileder Friedrich Merz har lansert to initiativer for å skjerpe innvandringspolitikken. Det har sklidd ut i en misforstått flørt med landets ekstreme høyreside.

Die Welt

Tollpolitikken avslører den uforutsigbare naturen til den nye amerikanske presidenten. Donald Trump foretar ikke rasjonelle vurderinger i internasjonale økonomiske spørsmål. Utsiktene til varige økonomiske skader holder ham heller ikke tilbake fra å skape dramatikk. Spesielt det at han har valgt ut Canada, gir grunn til alvorlig bekymring.

Dagens Industri

Hvis det er noe massakren i Örebro bør få oss til å vurdere, er det behovet for økt sikkerhet. Hvorfor skal ikke skoler ha beskyttelse rundt seg, når det er en selvfølge på andre arbeidsplasser? Uansett er det nå tid for samling.

Les også Financial Times: – Donald Trumps handelskrig er absurd Donald Trump har avfyrt de første skuddene i det som truer med å bli en ødeleggende handelskrig, skriver Financial Times.