Trump kom med det overraskende utspillet under en pressekonferanse sammen med Israels statsminister Benjamin Netanyahu tirsdag.

– USA vil overta Gazastripen, og vi skal gjøre en jobb med den også. Vi skal eie den. Og vi skal være ansvarlige for å fjerne alle de farlige, udetonerte bombene og andre våpen på dette stedet, sier Trump.

Han legger til at USA vil jevne ødelagte bygninger med jorden og «skape en økonomisk utvikling som vil gi et ubegrenset antall jobber og boliger for befolkningen i området».

– Midtøstens Riviera. Dette kan bli så fantastisk, sier Trump.

Han lover samtidig å avlegge et besøk på Gazastripen, der mer enn to millioner palestinere bor på 360 kvadratkilometer – et område som tilsvarer det tettbebygde delen av Oslo kommune.

Utelukker ikke å sende soldater

Trump utelukker ikke at USA vil sende militærstyrker for å støtte opp under gjenoppbyggingen – og legger til at han ser for seg et «langsiktig» amerikansk eierskap.

– Vi kommer til å gjøre det som er nødvendig, sier han.

Uttalelsene kommer etter at Trump tidligere foreslo at fordrevne palestinere i Gaza burde bli permanent bosatt utenfor det krigsherjede området.

– Jeg tror ikke folk bør dra tilbake til Gaza, sa Trump under møtet med Netanyahu.

– Bare død i Gaza

– Man kan ikke bo i Gaza akkurat nå. Jeg tror vi trenger et annet sted. Jeg synes det bør være et sted som vil gjøre folk glade. Ser man på tiårene som har gått, er det bare død i Gaza. Dette har pågått i årevis. Det er bare død. Hvis vi kan finne et flott område for å bosette folk permanent, i fine hjem der de kan være lykkelige og ikke bli skutt, ikke bli drept og ikke bli knivstukket til døde, slik det skjer i Gaza, sa Trump videre.

Den amerikanske presidenten har oppfordret Jordan, Egypt og andre arabiske land til å ta imot palestinere fra Gaza midlertidig mens gjenoppbyggingen pågår i Gaza. Hans uttalelse tirsdag var første gang han offentlig har luftet tanken om å gjøre denne bosettingen permanent.

– Hvem ønsker å dra tilbake? De har ikke opplevd annet enn død og ødeleggelse, sa Trump.

– Israels beste venn noensinne

På pressekonferansen hyllet statsminister Netanyahu Trump som «Israels beste venn noensinne».

– Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: Du er den beste vennen Israel noensinne har hatt i Det hvite hus. Og det er derfor det israelske folket har så enorm respekt for deg, sier Netanyahu.

Ifølge den israelske statsministeren er Trumps plan «noe som kan endre historien».