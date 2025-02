Kortversjon Statsminister Jonas Gahr Støre garanterer sykelønnsordningen og har satt mål om 150.000 flere i jobb innen 2030, samt en reform for en felles høy kvalitets helsetjeneste.

Regjeringen setter et mål om å bygge 130.000 nye boliger innen 2030, med fokus på å fjerne reguleringer og forbedre saksbehandlingen spesielt rettet mot storbyer.

Støre lover å fremme vekst i næringslivet gjennom en aktiv næringspolitikk, med fokus på innovasjon, private investeringer og spesifikke sektorer som havbruk og mineralnæringen. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

– Regjeringen er et sterkt lag som viser at vi kan styre landet og finne samlende løsninger, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Støre holdt onsdag redegjørelse i Stortinget. Temaet var regjeringens sammensetning og politikk ut stortingsperioden.

– Økte 30–40 prosent

– Prisene på brød, smør og andre matvarer har økt 30–40 prosent. I Ukraina kjemper kvinner og menn i kamp mot Russland. Trusselen fra kriminalitet i Europa er større enn noen gang. Det krever mye fra folk, bedrifter og oss som er valgt, sa Støre.

– Vi skal slå ring om det organiserte arbeidslivet og vi garanterer for sykelønnsordningen. Vi har mål om 150.000 flere i jobb innen 2030. Vi vil garantere at alle under 30 år skal få tilbud om jobberfaring eller utdanning. Det skal bli flere faste stillinger i helsesektoren, sa statsministeren.

– For å sikre fortsatt vekst i næringslivet vil vi bidra til økt forutsigbarhet. Vi vil føre en aktiv næringspolitikk som bidrar til økt verdiskapning og legger til rette for lønnsomme private investeringer, innovasjon og omstilling i næringslivet.

– Regjeringen vil denne våren legge frem en industrimelding, en ny minerallov skal gjøre det raskere og enklere å realisere mineralprosjekter, og en havbruksmelding for vekst i en av våre aller viktigste næringer. Vi skal utnytte mulighetene innen datadeling og kunstig intelligens, sa han.

Mål om 130.000 nye boliger

– Vi setter et nytt mål om 130.000 nye boliger innen 2030. Vi vil invitere storbyene til et krafttak for boligbygging, blant annet gjennom mer effektiv saksbehandling, fjerne reguleringer og sørge for gode rammevilkår for student- og ungdomsboliger, sa Støre.

Videre varslet Støre at regjeringen vil gjennomføre ventetidsløftet.

– Vi vil starte arbeidet med en helsereform for en felles helsetjeneste med høy kvalitet og sammenhengende behandling, sa Støre.

Han lovte å forbedre oppgavedelingen, benytte ny teknologi og i styrke samarbeidet mellom offentlige og private aktører.