Den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA tilbød tirsdag hele arbeidsstyrken sin sluttpakker, skriver The Wall Street Journal (WSJ).

Tilbudet fra byrået er et forsøk på å tilpasse seg Donald Trumps prioriteringer, inkludert kampen mot narkotikakarteller.

Åtte måneder med lønn

CIA virker å være det første etterretningsbyrået som kommer med et slikt tilbud til sine ansatte, hvor de kan si opp jobben sin og få omtrent åtte måneder med lønn og ytelser som en del av Trumps plan for å redusere den føderale staten.

TILBYR SLUTTPAKKER: CIA-sjef John Ratcliffe tiltrådde i stillingen 23. januar, og under to uker etterpå tilbyr han folk å slutte. Foto: Bloomberg

Ansatte som jobber innen nasjonal sikkerhet har imidlertid blitt utelatt fra «tilbudet».

Byrået fryser også ansettelser av søkere som allerede har fått et betinget tilbud, sier en rådgiver for CIA-direktør John Ratcliffe. Noen av jobbtilbudene kan også bli trukket tilbake hvis søkerne ikke har den rette bakgrunnen for byråets nye mål, som også inkluderer Trumps handelskrig og motarbeiding av Kina.

Blant føderalt ansatte er imidlertid interessen for sluttpakken lav, ifølge WSJ. Mange er usikre på om de kan begynne i en ny jobb i løpet av utbetalingstiden, eller om de kan komme tilbake under en fremtidig administrasjon.

– Det finnes ingen lovgivning som gir presidenten myndighet til å komme med dette tilbudet, sier den demokratiske senatoren Tim Kaine, som også var Hillary Clintons visepresidentkandidat i 2016.

Signal

Ifølge Trump-administrasjonen er «tilbudene» ment for å sende et signal til de som er imot Trumps agenda om å finne seg arbeid andre steder, skriver WSJ.

Under høringene for å bli CIA-sjef, etter at Trump hadde nominert ham, lovet Ratcliffe å starte mer aggressive spionoperasjoner og hemmelige aksjoner, og nevnte narkotikakarteller og Kina som viktige motstandere.

Trumps CIA vil ha et større fokus på den vestlige halvkule og rette seg mot land som ikke tradisjonelt blir ansett som USAs motstandere, hevder Ratcliffe-rådgiveren.