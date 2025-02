Vestre: Offentlige utgifter kan ikke fortsette å ese ut

– Vi bruker mer penger på helse enn nesten alle land i verden. Kvalitet koster penger, og vi skal fortsette å investere i god velferd, men vi kan ikke bare øke bevilgningene år etter år. Vi må bruke pengene smartere, sier Vestre til VG.

Han understreker at dette ikke skal skje i et vakuum og at de vil jobbe tett med de tillitsvalgte gjennom trepartssamarbeidet.

Han forteller at regjeringen nå vil «starte arbeidet med nødvendige reformer for økt konkurransekraft og produktivitet, styrket omstillingsevne, flere lønnsomme investeringer og mer effektiv ressursbruk». Dette inkluderer et skatte- og avgiftssystem som «fremmer både verdiskaping og rettferdig fordeling».

– Vi skal være en regjering for både å skape og dele. Et konkurransedyktig og lønnsomt næringsliv er avgjørende – uten det har vi ingen verdier å fordele eller finansiere velferdsstaten med. Vi er svært takknemlige for alle som investerer og skatter i Norge, som bygger landet vårt, sier Vestre.

Han understreker også at regjeringen har et ansvar for å forvalte skattepengene på en god måte:

– Derfor setter vi i gang nødvendige reformer og satser på digitalisering av offentlig sektor. Vårt mantra er å fornye, forsterke og forbedre velferdsstaten.