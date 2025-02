Setter ned foten for konsulentbruk etter Kapital-avsløring

Kapital kunne torsdag avdekke at Stortinget har inngått en rammeavtale på 60 millioner kroner for organisasjonsutvikling, ledergruppe- og teamutvikling med en rekke av landets ledende konsulentnivå. Prioriteringen av offentlige midler har vakt oppsikt.

Les også – Et vanvittig sløseri Stikk i strid med nylig avgåtte finansminister Trygve Slagsvold Vedums klare linje om redusert konsulentbruk i Staten, har Stortinget lagt 60 millioner kroner på bordet for å hyre inn konsulenter til organisasjons- og lederutvikling. En kostnadspost stortingspresidenten innrømmer at han ikke er kjent med.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) har derimot ikke vært kjent med avtalen. Torsdag fikk han en orientering av Stortingets administrasjon, og han endte med å gi administrasjonen sterk kritikk. I en uttalelse til Kapital sier han:

– Presidentskapet har satt ned foten, og gitt følgende tilbakemelding: Stortingets administrasjon må ha kritisk blikk på bruk av konsulenter. Presidentskapet mener de høye rammene som legges til grunn for innkjøp av konsulenter ikke kan forsvares. Det skal være nøkternt bruk av rammeavtalen og presidentskapet skal holdes løpende orientert om faktisk behov og bruk.

Ubetinget forferdelse

Tanken med rammeavtalen var å leie inn ekstern kompetanse til å veilede administrasjonen, og da primært Stortingets ledere, i jobben sin. Det dreier seg om tema som endringsledelse, prosessledelse, teambuilding og utvikling.

– Dette høres ut som helt vanvittig pengebruk. Jeg stiller meg sterkt tvilende til at Stortinget ikke har denne kompetansen internt. Jeg synes dette er umusikalsk og upassende sett i lys av at store og kritiske deler av offentlig sektor er på sparebluss. Vi har ikke råd til nye akuttmottak, men vi kan bruke 60 millioner kroner på ledelse- og organisasjonsutvikling. Det er sprøtt, sa Rødt-politiker Mímir Kristjánsson da han ble forelagt innholdet i avtalen.

Og Kristjánsson var ikke alene. Kapital opplevde en ubetinget forferdelse blant alle vi intervjuet om saken. Alle sa seg enig i at det er det et sykdomstegn i offentlig forvaltning når en organisasjon på 500 mennesker mangler kompetanse verdt 60 millioner kroner.

Professor emeritus Bjarne Jensen i forvaltningsøkonomi ved Høgskolen i Hedmark hadde følgende hjertesukk:

– Jeg sier bare huff, huff og huff. For det første: Stortinget, kronen i vårt demokrati, bør ikke være konsulentbasert. Dernest forstår jeg ikke at Stortinget skulle ha behov for en slik voldsom organisasjonsutvikling og å drive teambuilding. Til sist mener jeg at beløpet i seg selv er voldsomt stort. Selv i et privat konsern er dette en enorm sum å bruke på tiltak som dette.

– Tar føringene til etterretning

Direktør Kyrre Grimstad sitt svar på tilbakemeldingen fra Gharahkhani er det ikke er aktuelt å bruke i nærheten av de 60 millionene som ligger avtalerammen på organisasjons- og lederutvikling.

– Nøktern konsulentbruk: Direktør Kyrre Grimstad på Stortinget mener kritikken fra Stortingspresidenten er i tråd med hva han selv har kommunisert. Stortinget

– Jeg tar presidentskapets føring til etterretning. Den er helt i tråd med det jeg selv tidligere har kommunisert til virksomheten. Vi skal ha en nøktern konsulentbruk, og jeg har gitt en klar føring om at vi kun skal bruke eksterne konsulenter til oppdrag som vi ikke selv har kompetanse eller kapasitet til å gjennomføre. Som nevnt tidligere, er alle våre endringsprosesser drevet av egne ansatte og ledere. Det er ikke riktig som Kapital skriver, at vi har lagt 60 millioner på bordet til organisasjons- og lederutvikling (red.anm. rammen i avtalen er på 60 millioner kroner). Vi har inngått en rammeavtale over fire år, som dekker flere tema, og behov for innkjøp av konsulenter skal vurderes grundig i hvert enkelt tilfelle.