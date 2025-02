Det er 28 år siden Jens Stoltenberg (Ap) sist stilte i Politisk kvarter som finansminister. Nå er han tilbake, klar til å gjøre alt han kan for å støtte statsminister Jonas Gahr Støre og regjeringen.

– Jeg skal dele all min erfaring og alle mine kontakter med de andre i regjeringen. Og bruke det også på mitt område, finanspolitikken, tollpolitikken, som også handler om internasjonale forhold. Det viktigste er å unngå en handelspolitikk som rammer Norge. Hvis det skjer så må vi samarbeide med andre venner, ikke minst Europa, sier Stoltenberg på NRK-programmet.

– Jeg er klar til å bruke de kontaktene jeg har i den amerikanske administrasjonen, legger han til.

Fikk slakt

I går fikk han rapporten fra regjeringens eget ekspertutvalg, Finanspolitikkutvalget, som slaktet den økonomiske politikken som har blitt ført, hovedsakelig under Trygve Slagsvold Vedums (Sp) ledelse.

– Det er viktig med slike rapporter. Ikke fordi det er fasiten, eller at vi kan gjøre alt som står, men at vi får et uavhengig syn fra fagfolk.

Rapporten vil ha pause i havvindsatsingen og avvikling av CO2-kompensasjonsordningen og batterisatsingen.

– Det er viktig at vi lager et rammevilkår for økonomien som gjør at det er lønnsomt å investere i det som er miljøvennlig, og ulønnsomt å bruke penger på det som er miljøskadelig, sier Stoltenberg.

Hyller CO2-avgifter

«Staten er ikke egnet til å plukke vinnere», slo utvalget fast.

– Det er bedre å skattlegge det vi ikke liker, enn å subsidiere det vi liker, fordi felleskapets penger skal brukes på skole, barnehager, forsvar.

– Derfor er det bra at det er bredt flertall i stortinget for å bruke CO2-avgifter som det aller viktigste virkemiddelet i klimapolitikken.

De siste årene har næringsstøtten gått i taket, ifølge rapporten. På ti år er næringsstøtten doblet i Norge.

– Bruker man mye penger på næringsstøtte er det mindre penger til andre formål.