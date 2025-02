«Carried interest» gir forvalterne av et PE-fond rett til en andel av oppnådd superavkastning i PE-fondet – for eksempel 20 prosent av meravkastningen som overstiger en definert årlig avkastning i fondet.

– Tøffeste kampen hittil

Joe Biden mislyktes med å fjerne skattefordelen i sin presidentperiode, og det samme gjorde Trump i 2017.

MISLYKTES OGSÅ: Tidligere president Joe Biden. Foto: NTB

– Kampen om «carried interest» blir trolig den tøffeste hittil. Trump ville fjerne regelen, men ble hindret av Kongressen. Men dagens republikanere i Kongressen er ikke lenger finanselitens yndlinger, og er langt mer villige til å følge presidenten, uttaler en strateg som tidligere har jobbet med PE-bransjen til Financial Times.

Trumps initiativ har også fått støtte fra «carried interest» hold.

«Perfekt timing. Jeg introduserte i dag et lovforslag for å fjerne «carried interest»-smutthullet og sørge for at Wall Street-investorer betaler sin rettferdige andel. Glad for at du er enig, @POTUS. På tide å få dette gjort», skriver den demokratiske senatoren Tammy Baldwin fra Wisconsin i et X-innlegg, med henvisning til Trump.

Skatteetaten følger med

Advokat Jonas Aarthun i DLA Piper skrev i et innlegg i Finansavisen i februar i fjor at Skatteverket i Sverige har startet et hardkjør med en omklassifisering av «carried interest» til lønn. Han omtalte «carried interest»-regelen som PE-bransjens honningkrukke, og spurte om vi kan forvente tilsvarende storoffensiv mot norske mottakere av «carried interest.»

STØTTER TRUMP: Den demokratiske senatoren Tammy Baldwin fra Wisconsin. Foto: NTB

«Vi vet fra tidligere saker at Skatteetaten har vært på studietur til Sverige for å utveksle erfaringer, og det må legges til grunn at Skatteetaten er godt kjent med det svenske taktskiftet», skrev han.

«Overfor grunnleggerne av PE-virksomheten som mottar «carried interest» til sine eierselskaper basert på eierandel mener jeg Skatteetaten kan glemme å vinne frem. Den døren murte Høyesterett igjen i Herkules-saken i 2015. Det samme mener jeg må gjelde andre som har tatt sin forholdsmessige andel av risikoen som deres eierandel tilsier og mottar «carried interest» basert på eierandelen», fortsatte Aarthun.