Oslo kan forby fossile varebiler i indre by fra 2027

Byrådet ønsker å innføre nullutslippssoner for næringstransport og ber regjeringen om nødvendige fullmakter så raskt som mulig, melder NRK.

Oslo har lenge ønsket å innføre et forbud mot fossildrevne kjøretøy, men har manglet statlig støtte. Nå åpner regjeringen for å gi byene flere verktøy for å redusere utslipp og bedre luftkvaliteten.

– Det viktigste for oss nå er å få plass nullutslippssonen for vare- og næringstransport. Det er de som bidrar til de store utslippene, og det er der utskiftingen av kjøretøyparken går for sakte, sier miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V).

– Vi må få satt en dato. Varetransport er den største utslippskilden, og vi må få fart på overgangen fra diesel- og bensinvarebiler til elbiler, sier Vea.

En fossilfri sone i Oslo ble utredet i 2023 under det rødgrønne byrådet. Den gang foreslo Bymiljøetaten å forby fossilbiler innenfor Ring 2, med varebiler og lastebiler først i 2025, etterfulgt av personbiler i 2027.

Nå antyder Vea at en forbudssone i indre by kan være på plass innen 2027 eller 2028, men understreker at næringslivet trenger tid til å forberede seg. Et forbud mot fossile personbiler er ikke lenger like aktuelt, ifølge Vea.