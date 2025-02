I Kapital jobber vi utrettelig hver eneste dag for at alle våre abonnenter skal få full valuta for pengene. Derfor er vi stolte over å kunne presentere aksjeråd og Kapital-porteføljen i hver ordinære utgave. Investeringsrådene våre viser seg å gi sterk avkastning.

Vi har også stadig avsløringer av ulike typer økonomisk kriminalitet, og vi er antagelig det mediet i Norge som bruker mest spalteplass på å advare mot de mest useriøse aktørene – alt for at våre lesere skal unngå å tape penger i business.

Men vi er også opptatt av å unngå offentlig sløsing (og vi har vært det i årtier, lenge før Martin Bech Holte på prisverdig vis trådte inn i offentligheten for å rette søkelyset på Landet som ble for rikt).

Av denne grunn har vi i dagens ferske papirutgave – og på FA.no og Kapital.no siden i går – en større artikkel om at Stortinget har inngått en rammeavtale på 60 millioner kroner for kjøp av konsulenter til diverse organisasjons- og lederutvikling.

Vi snakker om opptil 60 millioner av skattebetalernes kroner. Disse midlene har Stortinget avtalt at kan brukes på konsulentbistand til endringsledelse, prosessledelse, lederutviklingsprogrammer, individuell coaching og veiledning, opplæringstiltak for ledere og medarbeidere, planlegging av utviklingsløp for ledergrupper og enkeltdeltakere samt gjennomføring og fasilitering av samlinger for ledergruppeutvikling. Alt for de ansatte lederne på Stortinget. Det må også legges til at inngåelsen av rammeavtalen på Stortinget skjer under en regjeringen som må kunne sies å ha gått til krig mot en hel konsulentbransje og nærmest vil forby kjøp av private konsulenttjenester i offentlig sektor.

– Jeg reagerer på pengebruken. Stortinget er en stor organisasjon. Hvorfor trenger de konsulenter til å lede teambuilding? Hva gjør egentlig de mange hundre menneskene som er ansatt der? spør Hans-Jørgen Blomseth i Kapital. Han gav i fjor ut boken Forenklingsgeneralens testament og har gått hardt ut mot sløserikulturen i offentlig forvaltning.

Få dager etter at papirutgaven av Kapital gikk i trykken, kom imidlertid stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) – som har det øverste ansvaret for Stortingets indre anliggender og angivelig ikke har vært kjent med avtalen – på banen og opplyste om at han hadde satt foten ned for den.

I går fikk han en orientering av Stortingets administrasjon og endte med å gi administrasjonen, ledet av direktør Kyrre Grimstad, sterk kritikk. I en uttalelse til Kapital sier han:

– Stortingets administrasjon må ha et kritisk blikk på bruken av konsulenter. Presidentskapet mener de høye rammene som legges til grunn for innkjøp av konsulenter ikke kan forsvares. Det skal være nøktern bruk av rammeavtalen, og presidentskapet skal holdes løpende orientert om faktisk behov og bruk.

Konsulentene som hadde håpet på noen gode millionavtaler med staten, kan dermed se langt etter mange av pengene.

Hvordan stortingspresidenten kan ha så liten kontroll over pengebruken på Stortinget, fremstår fortsatt som uklart. Kapital følger opp saken og håper med dette at mange av millionene tilflyter viktigere formål.

God helg og god lesning!

Vibeke Holth, redaktør