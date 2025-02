Bergstø: Ap og Sp uten SV, er en dårlig idé

Til tross for regjeringsbruddet mellom Sp og Ap mener SV-leder Kirsti Bergstø at det er godt rom for et rødgrønt flertall, og regjering, etter valget, skriver Klassekampen.

– Jeg vil ikke avvise noe på rødgrønn side om en mulig regjering. Vi har sett at Sp sier at de ikke vil samarbeide til høyre etter valget og da er det rødgrønn side som er alternativet. Men vi trenger flertall, og det er innen rekkevidde, sier Bergstø til avisen.

SV var en del av den rødgrønne regjeringen fra 2005 til 2013 – og Bergstø har ingenting imot et nytt samarbeid.

– Jeg tror erfaringen fra dette regjeringssamarbeidet bør være at Ap og Sp uten SV er en dårlig idé. SV er nødt til å balansere de to, i stedet for at de gnager på hverandre, sier hun og fortsetter:

– Men det er valgresultatet som avgjør flertall, og styrkeforholdet på rødgrønn side vil også bety mye. Politikken som forhandles fram, vil ha noe å si for hvor sterk en regjering blir, og det er forhandlingsresultatet som blir avgjørende, sier SV-lederen.