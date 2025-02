Melby med Støre-kritikk: – Hjelper ikke å bare kaste ut Senterpartiet

– Denne uken har det skjedd mer i norsk politikk enn på mange år, innledet Melby fra scenen på Venstres landsstyremøte på Thon Hotel Opera i Oslo lørdag.

Hun siktet til Senterpartiets exit fra regjeringen i protest mot tre direktiver i EUs fjerde energimarkedspakke. Melby er i likhet med mange andre ikke overrasket over at Sp og partileder Trygve Slagsvold Vedum setter sin motstand mot EU høyt.

– Men det er likevel spesielt å styrte en regjering på tre direktiver som de ikke greier å si hvorfor de er imot, fortsatte Venstre-lederen.

«Ikke kødd med EØS»

I sin argumentasjon for tettere samarbeid med EU viste Melby til at over to tredeler av norsk eksport går til EU- og EØS-landene. Deretter tok hun distriktene fatt:

– EØS-avtalen er ikke viktigst for Oslo – den er aller viktigst for Distrikts-Norge. Vestland er det fylket som eksporterer aller mest til EU/EØS. Møre og Romsdal har størst andel av folk som er avhengige av eksport.

Og man trenger ikke engang gå til Vestlandet, fortsatte Melby. Hun nevnte blant annet en bedrift som holder til i Os i Østerdalen, OS ID, som lager elektroniske øremerker til produksjonsdyr.

EØS-avtalen er en forutsetning for at de kan drive akkurat i Os, mener Melby.

– Et EU-skeptisk flertall i Stortinget velger alenegang i en urolig verden. Det er en dårlig idé. Og for de av oss som er opptatt av norske distrikter, arbeidsplasser og framtidas velferd, er ikke EØS-avtalen noe du kødder med.

Senterpartiet-light

Og det var ikke bare Senterpartiet som fikk gjennomgå i Venstre-lederens tale til landsstyret. Det gjorde også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Vi må ta en rekke nødvendige grep og ta fatt på de store oppgavene i tiden framover. Jeg frykter vel innerst inne at Støre vil fortsette å gjøre opp politikken med sine gamle venner på venstresiden, sa Melby.

Videre påpekte hun at ingen tvang Ap til å gå inn i regjering med Sp. Da de to partiene satte seg ned sammen i Hurdal i 2021, mener Melby at Ap allerede hadde nærmet seg Sp over mange år.

– Systematisk, på alle områder, prøvde Arbeiderpartiet å bli et slags Senterpartiet-light.

Med Trumps gjenvalg, Putins krigføring i Ukraina og handelskrig på trappene, har Venstre-lederen svært liten tro på at Norge kommer seg helskinnet gjennom dersom vi står alene.

– Der våre naboland helt tydelig har valgt tettere samarbeid og tettere allianser, både gjennom Nato og gjennom EU, står Norge på stedet hvil. Derfor mener jeg at i spørsmål om klima, skole, skatt og Europa må Støre gjøre ord til handling. Det hjelper ikke å bare kaste ut Sp, sa Melby.