Giske roser regjeringen: – Nå er vi på rett kurs

– For første gang på 25 år er det Arbeiderpartiet som styrer alene. Nå kan vi finne tilbake til røttene våre: Frihet, likhet og kameratskap, sa Vestre til lokallaget, ifølge Adresseavisen.

Talen var på mange måter et oppgjør med dem som mener partiet har sviktet sine grunnverdier, slik enkelte på høyresiden og lokallagets egen nestleder, Trond Giske, har uttalt.

– Du holdt en skikkelig bra og oppsiktsvekkende selvkritisk tale, sa Giske og henvendte seg Vestre.

I sin tale viste Vestre nemlig til at regjeringen møtte utfordringer like etter at de tok over høsten 2021. Pandemien kom tilbake, strømprisene økte, prisveksten gikk i været, og Russland invaderte Ukraina.

– Kommet tilbake til oss selv

Giske brukte anledningen til å takke regjeringen for at de har lyttet til lokallaget Nidaros i Trondheim Arbeiderparti.

– Dere har retta opp saker vi har sagt fra om. Pensjon ble opprinnelig ikke justert. Nå er vi på rett kurs. Vi sa at bistandsbudsjettet ikke holdt. Nå er det på plass. Og ikke minst har vi sagt fra om strøm, sa Giske og utdypet:

– Det er veldig bra at det lyttes. Jeg tror mange føler på at vi er kommet litt tilbake til oss selv.

Giske ble valgt inn som nestleder i styret i Trondheim Ap. Han ble også nylig valgt som valgkampleder under et fylkesstyremøte i Trøndelag Ap, skriver Adresseavisen.

Vil at staten skal ta mer av nettleie-regningen

På årsmøtet vedtok partiet også hvilken linje de vil legge seg på når det kommer til strøm. De ønsker mer nasjonal kontroll over strømpolitikken og går hardt ut mot kraftbørsen.

– Den markedsmessige «fri flyt»-tankegangen som enkelte partier representerer i energipolitikken, tar vi sterk avstand fra, heter det i den tre sider lange uttalelsen med forslag knyttet til strømpolitikken.

Samtidig går partiet inn for at staten skal ta mer av regningen på nettleie, og mener regjeringen ikke har gjort nok for å forhindre en «kraftig økning i nettleieprisen som vil påføre folk i store deler av Norge en betydelig merkostnad.», ifølge uttalelsen.

Det ble i tillegg innstilt på en positiv uttalelse om atomkraft. Partiet mener det må settes fart i utredningsarbeidet og at staten burde finansiere mer forskning og utvikling på området.