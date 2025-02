Gruppen Patrioter for Europa har samlet ytre høyre fløy i EU. De ble den tredje største gruppen i EU-parlamentet etter at Orban bidro til å lansere den i fjor for å trekke unionen mot høyre.

– I går var vi kjettere. I dag er vi mainstream … vi er fremtiden, erklærte Orban, som delte scenen med andre ledende høyrenasjonalister, inkludert den nederlandske islamkritikeren Geert Wilders, Italias visestatsminister Matteo Salvini og den tidligere tsjekkiske statsministeren Andrej Babis.

Både Orban og Le Pen hyllet Trumps «tornado» som veien fremover for EU, som partiene i en felles uttalelse hadde fordømt for å være preget av «klimafanatisme», «ulovlig innvandring» og «overdreven regulering».

– Vi står overfor et virkelig globalt vendepunkt. Orkanen Trump feier over USA, sa Le Pen.

– EU ser ut til å være i sjokktilstand, sa hun.

Det spanske partiet Vox, som var vert for folkemøtet, sa at rundt 2000 mennesker deltok på arrangementet. Det gikk av stabelen etter en middag fredag der Kevin Roberts, leder for den ultrakonservative amerikanske tankesmia The Heritage Foundation, også deltok.