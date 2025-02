EU-direktiver: Norge sleper føttene etter seg

Norge har en tradisjon for å trenere innføring av EU-direktiver. Etterslepet er nå på 624 saker. De blir nok vedtatt med tiden, de også. Norge har jo bare lagt ned veto én gang – mot Postdirektivet.

Det pussige denne gangen, og med halvering av regjeringen, er at de tre direktivene det gjelder på et vis allerede er innført – via andre direktiver.

Endelig er vi altså der også i Norge. Bygningsenergidirektivet er implementert etter 14 år!

Det tok for eksempel hele 14 år, fra 2010 til 2024, å innføre EUs bygningsenergidirektiv. Først fra 1. mars 2024 er det norske regelverket 2010/31/EU fra 2010 for energimerking av bygninger og boliger samt energivurdering av tekniske anlegg implementert. Direktivet krever også at det skal stilles minimumskrav til energitilstanden i nye bygninger.

Det betyr i praksis at alle nye bygg skal energimerkes, være nær nullenergi og altså bruke fornybar energi. Dette vil altså gjelde enten man innfører de tre nye direktivene som splittet regjeringen eller ei og overstyrer på byggområdet de tre som diskuteres i disse dager.

Les også – Et vanvittig sløseri Stikk i strid med nylig avgåtte finansminister Trygve Slagsvold Vedums klare linje om redusert konsulentbruk i Staten, har Stortinget lagt 60 millioner kroner på bordet for å hyre inn konsulenter til organisasjons- og lederutvikling. En kostnadspost stortingspresidenten innrømmer at han ikke er kjent med.

Enova, som jo ble opprettet av Stortinget i 2001 med Sp-støtte for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon og også for å spare energi i boliger, skrev senere om bygningsdirektivet:

«Det første bygningsenergidirektivet ble vedtatt av EU i 2003 og ble etter hvert gjennomført i de fleste europeiske land, dog med nasjonale forskjeller. Siden Norge ikke er medlem i EU, skal direktiver gå gjennom en EØS-prosedyre før det eventuelt innarbeides i norsk lovverk. Direktivet fra 2003 ble tatt inn i norsk lovverk i 2010 og direktiv II som ble vedtatt i EU i 2010 tas inn i Norge i 2023/2024.»

Endelig er vi altså der også i Norge. Bygningsenergidirektivet er implementert etter 14 år! Skiftende regjeringer – både Stoltenberg II fra 2005 til 2013 med Ap, SV og Sp, Solberg fra 2013 til 2021 med H, tidvis FrP, V og KrF, og nå altså Støres fra 2021, med Ap og Sp – har slept føttene etter seg. Derfor er det som nå skjer med de tre nye direktivene som Sp strittet imot, i tråd med Norges elendige track record.

Det mest overraskende er at så mange lar seg overraske.

Harald N. Røstvik

Professor emeritus ved Universitetet i Stavanger