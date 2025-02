USAs president Donald Trump sier han har snakket Russlands president Vladimir Putin over telefon om å avslutte krigen i Ukraina. Det melder Reuters som viser til New York Post.

I et intervju ombord Air Force One fredag, har Trump uttalt at han ikke vil si nøyaktig hvor mange ganger de to respektive statslederne har snakket med hverandre.

«Han ønsker å se at folk slutter å dø», sier Trump til New York Post.

Hverken Kreml eller Det hvite hus har svart på Reuters' forespørsler om en kommentar til saken.

Talsperson Dmitry Peskov ved Kreml uttalte i slutten av januar at Putin var klar for å gjennomføre en telefonsamtale med Trump.

Fredag uttalte Trump at han sannsynligvis ville møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i løpet av neste uke, for å diskutere en slutt på krigen i landet, ifølge Reuters.

24. februar vil det være 3 år siden Russlands storskala invasjon av Ukraina, som har krevd flere tusen liv på begge sider.

Trump sier til New York Post at han alltid har hatt et godt forhold til Putin, og at han har konkrete planer om hvordan man skal avslutte krigen, uten å gå nøyere innpå detaljene.