Kina kutter subsidier

Ifølge Reuters vil Kina rulle tilbake subsidier til prosjekter innen fornybar energi etter voldsom oppgang i installasjoner innen vind- og solkraft.

Antallet installasjoner innen solkraft økte med 45 prosent i Kina i fjor – en ny rekord for landet. Totalt har Kina nå om lag 887 gigawatt kapasitet innen solkraft, mer enn 6 ganger kapasiteten i USA, ifølge tall fra International Renewable Energy Agency (IRENA).

Reuters skriver videre at oppgangen har ført til at Kina traff sine 2030-mål innen solkraft 6 år på forskudd. Det har skjedd samtidig som president Trump har trukket USA ut av Paris-avtalen, for andre gang.

Ifølge Kinas nasjonale kommisjon for utvikling og reform (NDRC) skyldes utviklingen incentiver til fornybarprosjekter, blant annet som følge av garanterte strømpriser.

NDRC sier ifølge Reuters at nye prosjekter som ferdigstilles etter juni må selge strøm til markedspriser.

Kommisjonen venter ikke at endringen vil ha noen effekt på strømprisene til husholdningene, og at strømprisen vil være omtrent uendret for industrielle og kommersielle aktører.

Videre vil NDRC jobbe med lokale myndigheter for å implementere planen, men har ikke offentliggjort hvordan metodikken bak prisingen vil se ut.

Reuters skriver at mindre generøse subsidier til solparker kan legge press på Kinas solindustri, hvor overkapasitet relativt til global etterspørsel har ført til bratt fall i prisene for solcellepaneler.