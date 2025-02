Det fastholder Merz under en TV-debatt søndag kveld mot rivalen Olaf Scholz, som kjemper om gjenvalg 23. februar.

– Jeg vil tydeliggjøre her, en gang for alle, at vi ikke kommer til å gjøre det, sa Merz, som fortsatte med å si at CDU og AfD ikke har noe til felles.

– Det er ingen likheter mellom AfD og CDU/CSU, sa Merz.

Det har vært store demonstrasjoner i Tyskland etter at Merz nylig så ut til å bryte den langvarige praksisen med å ikke samarbeide med ytre høyre ved å søke støtte fra AfD til innvandringsreformer.

Merz har tidligere insistert på at han prøver å frata AfD eierskapet til innvandringssaken, og at AfD fortsatt er en politisk fiende, trass i at han i slutten av januar aksepterte deres støtte.

Statsminister Olaf Scholz beskyldte Merz for løftebrudd under TV-debatten, og han insisterte på at rivalen ikke lenger var til å stole på. Ved å bryte et tabu i tysk politikk mot et AfD-samarbeid, er det usikkert hva Merz vil gjøre i framtiden «når ting blir vanskelig igjen», mener Scholz.