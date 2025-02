Kutt alkoholavgiften!

Ethvert lokalsamfunn, enten det er i byen eller på bygda, trenger steder som skaper liv og aktivitet. Den lokale pizzarestauranten på hjørnet, kafeen hvor studentene sitter eller puben som viser fotballkamper og serverer en matbit, er viktige samlingspunkter. Dessverre blir det stadig vanskeligere å drive serveringssteder. Strengere reguleringer, skatter og avgifter gjør det utfordrende å øke marginene. Serveringsbransjen hadde en driftsmargin på 2,7 prosent i 2023. Driftsmarginen i næringslivet som helhet (olje- og finansselskaper ekskludert) var 8 prosent.

I Norge er nesten 19 kroner av prisen på en vanlig pils i butikken rene avgifter

Tall fra Proff viser at det var 471 konkurser i serveringsbransjen i fjor. Det er en økning på 65 prosent fra året før, da det var 285 konkurser. Dette gjelder både servering og uteliv. I januar 2025 gikk 46 restauranter og serveringssteder konkurs. Det er en økning på 44 prosent fra samme måned i fjor.

Norge har noen av de høyeste alkoholavgiftene i verden, og ingen andre europeiske land er i nærheten av det norske nivået. Det er ingen som er uenig i at vi skal ha alkoholavgifter, og at de kan ha en effekt, men det finnes grenser for hva som er rimelig. For eksempel er svenske ølavgifter under halvparten av de norske, mens danske avgifter er under en sjettedel. Det norske avgiftssystemet fremstår derfor som ubalansert. I Norge er serveringsmomsen på hele 25 prosent, mens takeaway kun beskattes med 15 prosent. Det betyr at du betaler ekstra skatt for å spise på kafé eller restaurant, mens maten fra kiosker og bensinstasjoner har lavere avgift. Dette skaper stor skjevhet i avgiftssystemet. I 2012 harmoniserte Sverige merverdiavgiften på mat til 12 prosent, noe som resulterte i 10.000 nye arbeidsplasser og nesten 500 nye serveringsbedrifter i løpet av to år.

For å hjelpe serveringsbransjen trenger vi å kutte i alkoholavgiften. I Norge er nesten 19 kroner av prisen på en vanlig pils i butikken rene avgifter. Faktisk betaler du mindre for en halvliter Norrlands Guld på Systembolaget i Sverige (inkludert moms og avgifter) enn det du gjør for avgiften alene i Norge. Danmark hadde store problemer på begynnelsen av 2000-tallet med grensehandel til Tyskland på grunn av høye avgifter. Danske politikere bestemte seg for å gjøre noe. Resultatet ble lavere avgifter og mindre grensehandel, men ølkonsumet gikk ikke opp. Det er ikke en naturlov at lavere avgifter alltid gir økt konsum.

Dagens høye norske særavgifter har ført til historisk stor grensehandel. Norge taper både tusenvis av arbeidsplasser og milliarder i verdiskaping, investeringer og skatte- og avgiftsinntekter. Når de norske avgiftene alene er høyere enn butikkprisen i Sverige, er det ikke rart at nordmenn hvalfarter til Sverige for å harryhandle.

Den norske alkoholavgiften blir prisjustert oppover hvert år, mens nabolandene ikke gjør det samme. Når driftsmarginen er på 3 prosent, er det få kroner som avgjør for en liten restaurant om den går med overskudd eller underskudd. Nå trenger vi politikere som verdsetter puber, kafeer og restauranter – og som tør å kutte skatter og avgifter.

Tobias Strandskog-Christensen

Politisk rådgiver og bransjesjef for servering i NHO Reiseliv