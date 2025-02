Milliardær vurderer dusør for tidligere president

Den boliviansk-amerikanske milliardæren Marcelo Claure vurderer å tilby en dusør på én million dollar for tidligere president Evo Morales, skriver Bloomberg.

DUSØR? «Hva mener dere hvis jeg gir en belønning på 1 million dollar? Jeg skal tenke på det. Vil regjeringen til @LuchoXBolivia arrestere ham, eller skjelver de i buksene?» spurte Marcelo Claure på Twitter/X i helgen. Skjermbilde: Twitter

I et innlegg på Twitter/X lørdag deler Claure et bilde av en ettersøktplakat for Morales og skriver at han vil vurdere å gi belønning. Han antyder dermed at dusøren kan gjelde informasjon som fører til Morales' arrestasjon, men sier det ikke direkte. Claure, som tidligere var viseadm. direktør i SoftBank, driver nå sitt eget investeringsfond.

Barn med mindreårig

Ifølge Bloomberg engasjerer milliardæren seg stadig mer i Bolivias valgkamp, blant annet ved å betale for nasjonale meningsmålinger. Han har også erklært at han vil støtte en høyreorientert kandidat, som ennå ikke er utpekt, i duellen mot det regjerende sosialistpartiet MAS.

«Trusselen» mot Morales kommer etter at en boliviansk domstol i forrige måned beordret arrestasjonen av den tidligere presidenten, som etterforskes for angivelig å ha fått barn med en mindreårig.

Myndighetene anklager også grupper knyttet til Morales for å stå bak angrep på politiet.

SIKTET: Evo Morales er den lengstsittende presidenten i Bolivias historie, etter han regjerte fra 2006 til 2019. Han var også den første presidenten i landet med urfolksbakgrunn. Foto: Bloomberg

Eget radioprogram

Morales svarte derimot Claures i sitt radioprogram søndag ved å hevde at milliardæren enten er gal eller en idiot, ifølge avisen La Razón. Morales har ikke forlatt Tropico-regionen i Cochabamba siden oktober på grunn av arrestordren, men er likevel politisk aktiv i området.

Bolivia står for tiden midt i en økonomisk krise med mangel på drivstoff og utenlandsk valuta. Samtidig er det regjerende sosialistpartiet splittet mellom tilhengere av president Arce og støttespillere av Morales, skriver Bloomberg.

Finansminister Marcelo Montenegro meldte i forrige uke at budsjettunderskuddet kom nær 11 prosent av BNP i fjor, mens inflasjonen nådde 12 prosent på årsbasis i januar.