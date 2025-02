Erna advarer mot EØS-strid: – Populisme og kortsiktig politisk gevinst

– At de ikke kan enes om noe så grunnleggende som at EØS-avtalen skal ligge til grunn for regjeringens arbeid. Det skaper et nytt politisk skille, sa Høyre-leder Erna Solberg da hun talte til sentralstyret mandag formiddag.

Hun siktet til uenigheten blant de rødgrønne partiene om EØS-avtalen og Norges samarbeid med Europa. Senterpartiet forlot som kjent regjeringen i protest mot Arbeiderpartiet ønske om å innføre tre EU-direktiver på strømområdet.

Statsminister Jonas Gahr Støre har på sin side sagt at det er uaktuelt å innføre de fem resterende direktivene og forordningene i EUs energipakke. Samtidig har han og utenriksminister Espen Barth Eide gjort det klart at det nå blir satt fortgang i å implementere nye EU-regler i norsk lov.

Regjeringskrisen kan være et uttrykk for den splittelsen Solberg ser på venstresiden i norsk politikk. Det blir vanskelig å be EU om vern mot internasjonal handelskrig og beskyttelsestiltak, samtidig som vi ikke vil etterleve EØS-forpliktelsene, ifølge Høyre-lederen.

– Dette er ikke tiden for å la populisme og kortsiktig politisk gevinst sette viktige nasjonale interesser på spill. Dette er ikke tiden for eksperimenter i utenriks- og sikkerhetspolitikken, sa hun.

