Partileder Trygve Slagsvold Vedum gikk mandag ut med Senterpartiets strømplan i NRK. Flere andre partier har også lansert lignende planer de siste dagene. Etter tre år som finansminister sier Vedum at nettleien i Norge nå er i ferd med å bli så høye at han heller vil finansiere kostnadene ved å oppgradere transmisjonsnettet over statsbudsjettet.

– Vi må ha tydeligere politisk styring og nasjonal kontroll over hvordan vi skal bygge ut nettet. Vi skal få ned kostnadene ved at vi kan bruke penger over statsbudsjettet, sier han til NRK.

Med dette grepet vil kostnadene ved å oppgradere nettet bli mer rettferdig fordelt. Senterpartiet vil også forandre Statnett fra et heleiet statlig aksjeselskap til et direktorat.

Det mener derimot statssekretær Elisabeth Sæther i Energidepartementet bare vil innebære en stor byråkratisering av strømnettet. Hun spør også hvor Senterpartiet vil hente inn de nødvendige pengene til statsbudsjettet som det vil koste å bygge og vedlikeholde transmisjonsnettet.

– Hvilke skatteøkninger skal de ha for å kompensere, og hvilke velferdstjenester må de eventuelt kutte, spør Sæther.

Etter planen vil Vedum legge fram hele Senterpartiets planer onsdag. Etter at partiet gikk ut av regjering har det blitt merkbart mer pågående i debatten om å beholde både strøm, og kontrollen over den, i Norge.

Av det som allerede er kjent fra planen vil Senterpartiet melde Norge helt ut av energibyrået Acer, innføre tiltak for å strupe utvekslingen gjennom utenlandskablene for å beholde mer strøm i Norge når prisene er høye, og starte forhandlinger med Tyskland og England for bedre kontroll med de kablene dit. Partiet vil si nei til hele EUs fjerde energimarkedspakke og sier nei til ytterligere elektrifisering av sokkelen.