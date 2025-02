Vi trenger mer konkurranse, ikke lavere grenser

Nylig annonserte Norsk Tipping at de skal senke spillegrensene for unge spillere med effekt fra februar måned. De vil altså gjøre Norsk Tipping mindre attraktivt til fordel for utenlandske aktører som ikke tar spilleproblemer på alvor. Dette er et tiltak som vil få flere unge til å utvikle spilleproblemer. Samtidig viser det hvorfor vi må vekk fra det eksisterende monopolet på pengespill.

Å senke spillegrensene for unge spillere virker som en kortsiktig løsning på et langsiktig problem

Monopolet til Norsk Tipping har vært omstridt i mange år. I et samfunn der vi har blitt vant til konkurranse i nær sagt alle andre bransjer, er det merkelig at pengespill fortsatt er underlagt et statlig monopol. I andre europeiske land har man sett en tydelig sammenheng mellom liberalisering av markedet og et ansvarlig spillregime, der konkurransen mellom aktører har ført til bedre tiltak for å beskytte spillerne.

I dag har vi null innflytelse på de utenlandske spillselskapene. De kan herje fritt rundt på nettet, uten ettersyn eller retningslinjer. Det stilles ingen krav om å tilby hjelp til problemspillere som taper store summer over tid, og om man går inn på en utenlandsk side i dag, skal det mye til for å finne frem til spillegrenser og hjelp – om de i det hele tatt tilbyr det.

Les også Samrøre i Kulturdepartementet Hvorfor gjelder ulike habilitetskrav for Nicolai Tangen og Kulturdepartementet, spør lotterigründer Trond Solvang.

Rikstoto frykter nye spilleregler Hvor langt skal Stortinget og regjeringen gå for å hjelpe spilleavhengige og begrense tapene? En bred gruppe politikere har kommet med et forslag som Rikstoto mener vil true både selve spillet og aktiviteten ute i stallene.

Solvangs konspirasjonsteorier Kulturdepartementet godt kjent med Norsk Tippings eierskap i Leia, skriver Tina Rødahl i Norsk Tipping.

Om vi sammenligner oss med andre land, ser vi at vi ligger enten likt, eller dårligere an sammenlignet med andre europeiske land. I Sverige har 0,7 prosent problemer med pengespill. I Danmark er andelen mellom 0,5 og 1 prosent, mens den i Norge er mellom 1 og 2 prosent. Det er derfor svært lite som underbygger påstanden om at monopolet vi har i dag verner spillerne på best mulig vis.

Det trengs en grundig gjennomgang av hvordan vi regulerer pengespill i Norge. Å senke spillegrensene for unge spillere virker som en kortsiktig løsning på et langsiktig problem, og risikoen for at det vil føre til flere unge som utvikler alvorlige spilleproblemer er stor.

Vi må lære av våre naboland og ta inn de private aktørene, og tilby et komplett marked som vil være til gunst for både hobbyspillere, men som også kan hjelpe problemspillere.

Sebastian Saltrø Ytrevik

2. nestleder i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU)