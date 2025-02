Pulverisering av veidriften – et politisk styrt havari

Før jul kom den årlige rapporten som beskriver dybdeanalysene av dødsulykkene på norske veier. Forhold knyttet til vei og veimiljø bidro til én av fire slike ulykker i 2023. Gjennomsnittlig har dårlige veier medvirket til 30 dødsulykker hvert år de siste ti årene, og på tross av økte kostnader til drift og vedlikehold de siste årene, har vi ikke fått noen gevinst i form av bedre trafikksikkerhet.

At rapporten fikk navnet «Fra sams og samling» var neppe tilfeldig

Frem til 2020 hadde vi én felles veiadministrasjon som hadde ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og fylkesveinettet, «populært» kalt «sams vegadministrasjon». I forbindelse med Solberg-regjeringens regionreform, ble denne administrasjonen fragmentert og fordelt på de nye fylkeskommunene, mens Statens vegvesen fremdeles hadde ansvar for riksveinettet.

I en rapport Statens vegvesen leverte i 2018 slo de fast at fragmenteringen kunne føre til «varige økte kostnader, kompetansetap og redusert kvalitet i oppgaveløsningen». At rapporten fikk navnet «Fra sams og samling» var neppe tilfeldig.

Les også Regjeringen vil gi 1,1 milliarder mer til drift og vedlikehold av riksveier Regjeringen setter av 10,8 milliarder kroner til drift og vedlikehold av riksveiene i sitt budsjettforslag for 2025. Det er 1,1 milliarder kroner mer enn i år.

I 2023 fikk veimyndighetene kritikk av Riksrevisjonen for å ikke få mer trafikksikkerhet ut av kraftige økninger i kostnadene til drift og vedlikehold. I Riksrevisjonens rapport ble det pekt på at oppsplittingen av fagmiljøet i forbindelse med regionreformen førte til flere utfordringer. Blant annet ble det påpekt at overføringen av veiadministrasjonen fra Statens vegvesen til fylkeskommunene førte til en fragmentering av kompetansen, noe som kunne påvirke kvaliteten på veiadministrasjonen negativt. Det ble også pekt på at oppdelingen førte til at entreprenører opplevde reduserte stordriftsfordeler, noe som kunne føre til økte kostnader for drift og vedlikehold av fylkesveiene.

Også aktører i anleggsbransjen har pekt på mangelen på både kompetanse og penger i mange av fylkeskommunene og at omorganiseringen har økt administrasjonskostnadene hos entreprenørene. Trolig gjelder det samme innad i de mange veiadministrasjonene.

Stortinget har vedtatt en nullvisjon, og sier at det er etisk og moralsk uakseptabelt at folk blir drept eller hardt skadd i trafikken. I forlengelsen av nullvisjonen er det et politisk ansvar å få mest mulig trafikksikkerhet ut av hver krone.

Les også Bilistene betaler for andres sløsing Et system der offentlige aktører på flere forvaltningsnivåer sløser med andres penger kan ikke være fritatt for kritikk, skriver Børre Skiaker i KNA.

Det er urealistisk å gjenopprette sams vegadministrasjon som den engang var, men signalene både fra bransjen og riksrevisjonens rapport må føre til politikkendring i kraft av en mer helhetlig organisering. Regjeringen, som har gjort det til sitt politiske prosjekt å ta vare på de veiene vi har, bør ta initiativ til å få mer ut av midlene som bevilges. Et sted å starte er å sikre større felleskontrakter både på tvers av fylkesgrenser og på tvers av fylkesveier og riksveier for å reetablere stordriftsfordelene. Det må også lages tydeligere standarder og retningslinjer for utarbeidelse og oppfølging av kontrakter, og Vegdirektoratet bør få en tydeligere rolle.

Et uomtvistelig faktum er likevel at pulveriseringen av en felles fagadministrasjon fremstår som et politisk styrt havari, og det er et politisk ansvar å rydde opp.

Børre Skiaker

Generalsekretær i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA)