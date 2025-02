– De må være sympatiske, kreative, faglige, sterke mennesker som kan banke på alle dører for å finne løsninger, for det kan bli nødvendig.

Ny vår

Støre legger bak seg noen krevende måneder. En høst med stadig fallende meningsmålinger, masse skriverier om en lederstrid før jul, og en krangel med Senterpartiet som endte med brudd i regjeringen i januar. Nå ser mye ut til å ha løsnet for partiet – i hvert fall inntil videre.

Meningsmålingene peker oppover, og det har kommet inn 1400 nye medlemmer etter regjeringsbruddet.

– Politikk byr på mange ulike situasjoner som du må være forberedt på, og du må forsøke å være den samme. Også når det er nedturer, som jeg har hatt en del av. Det har vært veldig mye kritisk fokus og spekulasjoner, sier statsministeren.

Støre sier at han har prøvd å være tro mot det han står for gjennom de siste ukene, i en strid hvor Sp til slutt sa takk for seg.

– Jeg opplever at når det virkelig kom et alvorlig veikryss, så fikk vi tillit for de valgene vi gjorde. Og mange har nå forventninger til oss og positive tilbakemeldinger. Det treffer jo også meg.

Tror folk verdsetter handlekraft

Støre tror på valgseier. Han sier at selv om Ap skal bruke innestemme i samarbeid med andre partier, så må de bruke utestemme mot de politiske motstanderne.

Frp er nå er pekt ut som hovedmotstander.

– Fordi de har en politikk og et program som ligger lengst unna Arbeiderpartiet, og da er det naturlig at vi peker på det. – Hvorfor tror du det går bra på målingene for tiden?

– Jeg tror at folk er urolige for det som skjer rundt oss. Det er et alvorlig bakteppe, og da verdsetter de handlekraft. At Arbeiderpartiet tar det ansvaret. At det kommer inn folk som Jens Stoltenberg på økonomi, og Astri Aas-Hansen på justis.

– Er det litt hallelujastemning i Arbeiderpartiet om dagen?

– Da må du over i Frikirken, tror jeg. Den ligger borte i gaten her, men det er vel mer en opplevelse av at nå har vi ansvaret. Vi har mange forventninger og mange positive tilbakemeldinger. Det å få 1400 innmeldinger i et politisk parti er et ganske sterkt signal.