Russland mener vestlig press hindrer deres forsøk på å øke innflytelsen og styrke økonomiske bånd til det globale sør, viser en lekket rapport som Financial Times har fått tak i.

Rapport gir et sjeldent innblikk i hvordan russerne ser invasjonen av Ukraina svekke båndene til nære allierte.

LA FREM RAPPORT: Russlands statsminister Mikhail Misjustin (bildet) skal ha presentert rapporten i april i fjor for flere høytstående embetsmenn og toppledere i Russland, blant annet Sergej Karaganov, som har oppfordret Putin til å bruke atomvåpen mot Europa, og Aleksandr Dugin. Foto: Bloomberg

Vil ha egen økonomisk blokk

Statsminister Mikhail Misjustin skal ha presentert rapporten for flere dusin høytstående embetsmenn og toppledere i noen av Russlands største statseide selskaper, opplyser regjeringen.

I rapporten kommer det frem at Russlands ambisjoner er å gjenopprette tilgangen til global handel ved å plassere Russland i sentrum av en eurasisk handelsblokk som skal konkurrere med USA, EU og Kinas økonomiske innflytelsessfærer, skriver FT.

Samtidig erkjenner analysen at det gjenstår betydelige hindringer for Russlands gjenoppblomstring. Russiske allierte skal ha tjent på sanksjonene ved å drive russiske selskaper ut av landet, ta kontroll over import- og eksportstrømmer og flytte produksjon ut av Russland.

I tillegg har sentralasiatiske land også har krevd krevd kompensasjon for risikoen ved å bryte sanksjonene.

Utnytter sårbarhet

I rapporten heter det at Russland må «spille et langsiktig spill» for å holde landene i sin sfære, og forslår å appellere til deres felles historie og respektere deres uavhengighet. Den sier også at en russisk seier i krigen mot Ukraina ikke vil være nok til å få slutt på det vestlige sanksjonsregimet, skriver FT.

«Nære relasjoner med et land som Russland vil være en kilde til vanskeligheter,» heter det i rapporten.



Rapporten hevder at sentralasiatiske land utnytter Russlands sårbarhet og forsøker å organisere seg uten Russland. Den påstår også at landene har endret sitt verdenssyn ved å «revurdere vår felles historie», fremme engelsk som andrespråk i stedet for russisk, innføre vestlige utdanningsstandarder og sende sine eliter til utdanning i Vesten.