Støre åpner for samarbeid med Rødt

Støre og Arbeiderpartiet har siden forrige uke styrt landet i en mindretallsregjering etter at Senterpartiet forlot regjeringssamarbeidet. Dersom den Ap-ledede regjeringen består etter valget i høst, kan det bli aktuelt å jobbe med Rødt, sier Støre.

– Vi har samarbeidet med Rødt i en del saker som har vært bra. Vi ser det ikke som naturlig å sitte i regjering sammen med Rødt, men jeg skal ikke forskuttere hva slags forhold vi får til de ulike partiene hvis det blir et rødgrønt flertall ved valget. Jeg ønsker å ha samarbeid og god dialog med Rødt, sier statsministeren til Klassekampen.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen er glad for å høre at Støre er positiv til et samarbeid.

– Alle partiene som trengs for å danne et flertall, må kunne forvente gjennomslag for sine velgere. Sånn fungerer demokratiet, og derfor er det bra at Arbeiderpartiet ikke avviser et samarbeid som sikrer at velgerne blir hørt, sier hun.

Arbeiderpartiet har i lang tid samarbeidet tett med SV og Senterpartiet, men har holdt en viss distanse til Rødt. Støre har avvist at det finnes et politisk slektskap mellom Ap og Rødt, og i 2018 sa han at han hadde mer til felles med Erna Solberg og Høyre enn Rødt.