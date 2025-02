Senterpartiets strøm-plan: Vil gi norgespris også til næringslivet

– Vi ønsker mer stabilitet, mer ro og mer kontroll over norsk kraftpolitikk, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på en pressekonferanse onsdag morgen. Etter at Senterpartiet gikk ut av regjeringen over tre energidirektiver, har de varslet at strøm- og kraftpolitikk blir en av deres viktigste saker i valgkampen. – Målet vårt er å få flertall for flest mulig tiltak som skaper lave strømpriser, sier Vedum.

Støtter fastpris

Dagen etter at Senterpartiet varslet at de gikk ut av regjering, presenterte Arbeiderpartiet sin nye strømplan, som blant annet inkluderer en norgespris, en fastpris på 40 øre/kWh til hus og hytter.

Vedum går langt i å si at de vil støtte norgesprisen, et tiltak som han påpeker at de også diskuterte i regjeringen over tid.

Men han er tydelig på at også næringslivet og organisasjonslivet må inkluderes.

Vil ha bort elavgiften

Videre vil Senterpartiet blant annet: * Fase elavgiften helt ut

* Hindre at Norge knytter seg tettere til EUs energimarked

* Ta kontroll over utenlandskablene

* At oppgradering av sentralnettet skal betales over statsbudsjettet, i stedet for at strømkundene får regningen i nettleien * Gjøre Statnett om fra et statsforetak til et direktorat

* Tvinge Statkraft til å bygge ut mer vannkraft

* Melde Norge ut av EUs energibyrå Acer og si nei til hele EUs fjerde energimarkedspakke

* Starte forhandlinger om sterkere kontroll av eksporten via kraftkablene til England (North Sea Link) og Tyskland (Nordlink)

* Strupe utvekslingskapasiteten gjennom utenlandskablene ved høye strømpriser * Stanse ytterligere elektrifisering fra land * Ikke åpne for bygging av nye utenlandskabler verken i offentlig eller privat regi