Begge nivåene ville fått Europa til å overgå Russlands forsvarsutgifter, skriver FT.

Anser 3 prosent som uoppnåelig

Fremover forventer IISS at de totale russiske forsvarsutgiftene i år vil øke med 13,7 prosent til 15,6 billioner rubler, som tilsvarer 7,5 prosent av BNP eller nesten 40 prosent av Russlands føderale utgifter.

Hvis Europa øker forsvarsutgiftene til 3 prosent av BNP, vil det innebære en økning på 250 milliarder dollar, hevder IISS. Og hvis det steg til 5 prosent av BNP, vil forsvarsutgiftene øke med omtrent 800 milliarder dollar – nesten dobbelt så mye som Russlands nåværende utgiftsnivå.

Ifølge IISS-studien står Europa for mindre enn en tredjedel av de totale forsvarsutgiftene i Nato. Forskerne anser også en forpliktelse fra medlemslandene om å bruke 3 prosent av BNP som «uoppnåelig på dette tidspunktet, ettersom noen land allerede bruker instrumenter utenfor budsjettet for å blåse opp budsjettene.»

FORSVARSFOKUS: I løpet av de tre årene Olaf Scholz (t.h.) har vært kansler har forsvarsutgiftene økt betydelig, og Tyskland er nå det landet som bruker mest på militæret i Europa. Her sammen med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som ifølge rapporten er helt avhengig av vestlig støtte for å kunne opprettholde motstanden mot Russland. Foto: Bloomberg

Tyskland bruker mest

Etter et betydelig løft i 2024-budsjettene er Tyskland nå det landet som bruker mest på forsvar i Europa, skriver Bloomberg. Dette er første gang på over tre tiår at Tyskland bruker mer enn Storbritannia på militæret – 86 milliarder euro mot 81 milliarder.

Rapporten hevder også at Russland har mistet over 4.100 stridsvogner og en fjerdedel av sine Su-34 jagerfly. Imidlertid har russerne rekonstituert og tilpasset sine styrker nok til å opprettholde krigen mot Ukraina til slutten av dette året, selv om kostnadene ved å gjøre det vil være høyere enn i 2024.

Derimot har Ukraina lidd et proporsjonalt større tap av personell enn Russland, ifølge rapporten. Videre antyder den at Ukraina bør forbedre sin personellhåndtering og trenger vedvarende vestlig støtte gjennom hele 2025 for å unngå ytterligere tilbakeslag på slagmarken.