Enighet om ny IA-avtale

Det er nå inngått en fireårig avtale mellom arbeidsgiverne, arbeidstakerne og regjeringen for å få ned sykefraværet i Norge.

NHO skriver i en pressemelding at den nye avtalen inneholder nye og viktige tiltak som bedrer samhandlingen mellom aktører som NAV, arbeidsgivere, arbeidstakere og sykmelder, økt satsning på arbeidsmiljø, bransjeprogrammer, bistand og støtte til forebyggende tiltak og sykefraværsoppfølging.

Det settes i gang et bredt arbeid med kunnskapsinnhenting om sykefraværet og en eventuell sammenheng mellom fraværet og sykepengeordningen. Dette arbeidet skal pågå i to år. I en påfølgende toårsperiode skal det være drøftinger med siktemål om å iverksette nødvendige tiltak.

– Nå kan vi fortsette å utvikle alle de gode sykefraværstiltakene vi er enige om, for å redusere et for høyt sykefravær. Partene har ulikt syn på sykepengespørsmålet, men vi er enige om en videre prosess for hvordan vi sammen kan jobbe for å få ned sykefraværet og innhente nødvendig kunnskap om alle sider ved fraværet - også sykepengeordningen, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid.

– For NHO er det viktig at ansvaret for sykepengeordningen ligger hos politikerne på Stortinget. Også vi merker oss at det ikke er politisk flertall for å se nærmere på ytelsene i dagens ordning. Men vi mener fortsatt at politikerne må være sitt ansvar bevisst, sier Almlid.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik er glad for at man sammen har kommet frem til en løsning som alle kan leve godt med.

– Nå skal vi jobbe sammen i trepartssamarbeidet og ute på arbeidsplassene for å få ned fraværet, sier Følsvik.