Høyre innleder oljeomkamp etter Sp-exit

Torsdag fremmer Høyre forslag om at regjeringen skal lyse ut 26. konsesjonsrunde i løpet av første halvår i 2025. Nettavisen omtalte saken, som kan føre til mer oljeleting, først.

– Høyre fremmer nå forslag i Stortinget om å lyse ut 26. konsesjonsrunde. Sammen med Frp, Senterpartiet og Christian Tybring-Gjedde regner Høyre med å få flertall for forslaget, skriver Høyres energipolitiske talsperson Bård Ludvig Thorheim til NTB.

– Med Senterpartiet ute av regjering, er de ikke lenger bundet av regjeringens politikk.

Sp står ved avtalen

Regjeringspartiene ble sammen med SV i 2022 enige om at den 26. konsesjonsrunden ikke skulle utlyses denne stortingsperioden.

Senterpartiets stortingsrepresentant, Gro-Anita Mykjåland, sier til Teknisk Ukeblad at partiet står ved budsjettavtalen med Ap og SV.

Hun påpeker at de vil behandle forslaget fra Høyre i stortingsgruppa på vanlig måte, og understreker samtidig at Senterpartiet vil utvikle norsk olje- og gassnæring.

– Vi har lyst ut TFO-runder (tildelinger i forhåndsdefinerte områder, journ.anm.) som har ført til svært høy aktivitet på norsk sokkel, sier Mykjåland

Hun viser til de årlige tildelingene av nye oljelisenser i mer modne og kjente områder av sokkelen.

SV: – Sponser global oppvarming

SV raser på sin side mot forslaget

– For en gammeldags og utdatert politikk Høyre har endt opp med. Dette er å sponse global oppvarming og ekstremvær over hele verden, er svaret fra SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

– Vi har funnet mer olje enn vi kan brenne om vi skal løse klimakrisen. Det har aldri vært mer åpenbart at vi må slutte med oljeleting.

– Har fått diktere politikken

Høyres energipolitiske talsperson deler ikke Haltbrekkens syn.

– Sannheten er at SV har fått diktere regjeringens petroleumspolitikk. Flertallet i Stortinget er for mer leting. Viktige rammevilkår for petroleumsnæringen står på spill hver gang SV forhandler budsjett med regjeringen. Det håper vi nå å sette en stopper for.

Han mener at den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa må vektes tungt i oljespørsmålet.

– Norge skal fortsette å være en stabil og demokratisk leverandør av olje og gass og bidra til Europas energisikkerhet i mange år framover. Samtidig vet vi at norsk gassproduksjon faller kraftig fra 2030. Da må vi la selskapene lete mer, også i områder hvor geologien er mindre kjent, mener Thorheim.