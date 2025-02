– Når det gjelder handel, har jeg bestemt, av rettferdighetshensyn, at jeg vil innføre gjensidig toll. Det betyr at uansett hvilken toll land krever av USA, vil vi kreve det samme av dem – verken mer eller mindre, skriver Trump i Truth Social.

Torsdag undertegnet han en presidentordre og slo fast at beslutningen om å innføre såkalt gjengjeldelsestoll på varer fra utlandet er endelig.

Økonomer har advart og sier at det er amerikanske forbrukere som må betale for dette i form av høyere priser på importerte varer og at dette vil føre til økt inflasjon.

Blir dyrere

Trump medgir at importerte varer trolig blir dyrere i USA.

– Prisene kan komme til å gå opp, sier han, men legger til at han er fast overbevist om at inflasjonen på sikt vil gå ned.

Trump lovet i valgkampen også å få ned inflasjonen i USA. Trump tok over 20. januar, og inflasjonen steg fra 2,9 i desember til 3,0 prosent i januar.

Allierte fiender

Trump understreker at USA vil være på vakt mot land som forsøker å eksportere til USA via andre land for å unngå gjengjeldelsestoll og sier at dette ikke er akseptabelt.

– Noen av våre allierte er verre enn våre fiender når det kommer til handel, sa Trump da han undertegnet presidentordren i Det hvite hus.

– EU er absolutt brutale, sa han.

Trump understreker at USA vil behandle merverdiavgift på samme måte som toll.