Nå som valget sakte nærmer seg, vil regjeringen spille på utryggheten i verden. Løsningen er Stoltenberg, Støre og Eide, den trygge trioen av sterke og erfarne menn. Stoltenberg har vendt tilbake fra Nato, Støre har regjert gjennom krisetider, og Eide bringer internasjonal tyngde til EU-bordet. Budskapet vil være tydelig: «I en usikker verden trenger Norge stabilitet og trygg ledelse.» Men godtfolk, dette er ikke trygg ledelse. Det er tre utenriksministre, fryktretorikk og elendig innenrikspolitikk.

I Støres regjeringstid har kapitalen flyktet ut av landet. Investeringene i nyskapende selskaper har stupt. Utenforskapet blant unge har økt. Norge har gått fra å være en lovende nasjon for innovasjon til å bli et land der næringslivet overlever på tross av staten, ikke på grunn av den. Og akkurat som i et destruktivt parforhold, blir folket fortalt at regjeringens trygghet og omsorg er det man trenger. Sannheten er at regjeringen selv har skapt de økonomiske sårene den nå forsøker å helbrede. Og de langsiktige konsekvensene av deres økonomiske politikk vil bli katastrofale. Det blir færre private bedrifter, mindre innovasjon, svekket konkurransekraft, og en ung generasjon som arver et land der frihet og muligheter er byttet ut med statlig avhengighet og trygdeytelser.

Norge fortjener ikke en fremtid der avhengighet til staten erstatter frihet og verdiskaping – la oss bryte denne destruktive traumebindende syklusen ved valget i september.

Morten Wiese

Daglig leder i Wiese Ventures