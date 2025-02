Tidligere denne uken ble USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin enige om å holde snarlige fredssamtaler for å få slutt på Ukraina-krigen. Mange europeiske statsledere har reagert med sinne og advart om at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj også må få plass ved bordet.

ENIG MED TRUMP: Frankrikes president Emmanuel Macron. Foto: NTB

Frankrikes president Emmanuel Macron deler dette synet i et intervju med Financial Times.

– Kun Zelenskyj kan forhandle på vegne av landet sitt. En fred som innebærer kapitulasjon vil være dårlige nyheter for alle, inklusive USA, sier han.

– Det eneste spørsmålet nå er om president Putin, på en genuin, varig og troverdig måte, er villig til å gå med på en våpenhvile på dette grunnlaget. Etter det er det opp til ukrainerne å forhandle med Russland. Vi må alle være kollektivt årvåkne, legger presidenten til.

Les også Tyskland: Beklagelig at USA har gitt Putin innrømmelser Det er beklagelig at USA har gitt Vladimir Putin innrømmelser før fredssamtaler for å avslutte Ukraina-krigen, mener Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius.

Vil kjøpe våpen på Russlands regning Ukraina ber Donald Trump om å få bruke fryste russiske midler for å kjøpe våpen til krigen mot Russland.

Russland bruker mer enn hele Europa på forsvar Russisk forsvarsutgifter overgår hele Europas kombinert, viser en studie fra ISS.

– Et elektrosjokk

Macron karakteriserer overfor avisen Trumps retur til Det hvite hus som «et elektrosjokk» Europa bør utnytte til å sikre sin egen fremtid så vel som Ukrainas.

– EU bør investere i forsvar, samt en økonomisk og teknologisk oppblomstring. Dette innebærer å forlate den utdaterte finans- og pengepolitiske rammen som først ble avtalt av EU i 1992. Dette er Europas øyeblikk for å akselerere og handle, fortsetter han og advarer samtidig om risikoen for at EU mislykkes.

– EU har ikke noe valg. Tiden er i ferd med å renne ut, sier Macron som ifølge Financial Times lenge har tatt til orde for at Europa bør ta mer ansvar for egen sikkerhet.

Les også Nato-topper tviler på fredsplan for Ukraina Høytstående kilder i Nato tviler på at en fredsplan for Ukraina vil komme på plass med det første.

Zelenskyj: Forberedt på å tilby landbytte med Russland Ukraina er forberedt på å tilby bytte av territorium med Russland dersom det blir forhandlinger om fred, opplyser president Volodymyr Zelenskyj.

Peskov: Ukraina vil bli inkludert i fredssamtaler Ukraina kommer «på et eller annet vis» til å delta i de kommende fredssamtalene, sier president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Enig med Trump

Avisen setter et spørsmålstegn ved Macrons evne til å samle andre europeiske land bak sitt syn, og viser spesielt til at han fremstår svekket både på hjemmebane og i Brussel etter fjorårets hastevalg. Frankrikes pressede offentlige finanser begrenser også evnen til å gjøre nødvendige investeringer.

Likevel støtter den franske presidenten altså Trump-administrasjonen i at det er Europas ansvar å sikre Ukrainas sikkerhet, og viser til det han hevder er en tverrpolitisk dreining i USAs utenrikspolitikk der fokus dreies fra Europa mot Asia.

– Det Trump sier til Europa, er at det er opp til dere å bære byrden. Og jeg sier, det er opp til oss å ta den, sier Macron.