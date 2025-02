LO-forbundene går inn i lønnsoppgjøret med klare krav om økt kjøpekraft og høyere tillegg, til tross for arbeidsgivernes advarsler.

Ifølge E24 mener LO-lederne at fjorårets lønnsvekst ikke er tilstrekkelig, og at arbeidstakerne må få en større del av verdiskapningen i årets oppgjør. Etter flere år med svak reallønnsvekst økte lønningene i 2023 mer enn prisene, men LO mener det fortsatt er behov for betydelige tillegg for å sikre økt kjøpekraft.

– Vi skal ha økt kjøpekraft. Det er ikke noe vi ber om, det er noe vi krever, ifølge LO-sekretær Are Tomasgard.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum peker på at mange bedrifter har hatt gode resultater de siste årene, og at arbeidstakerne må få sin rettmessige andel av verdiskapningen.

– Bedriftene har hatt god inntjening. Arbeidstakerne må få sin rettmessige andel, ifølge Eggum.

Advarer mot for høye krav

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO har på sin side advart mot for høye lønnskrav. De viser til at mange bedrifter fortsatt sliter med høye kostnader og svekket lønnsomhet, og mener at for store lønnstillegg kan true konkurranseevnen.

Likevel står LO fast ved sine krav, og mener at den økonomiske situasjonen tilsier at arbeidstakerne må få økte tillegg. Ifølge E24 viser tall fra Teknisk Beregningsutvalg at reallønnen økte i fjor, men LO-lederne mener dette er en utvikling som må fortsette.

Lavtlønte må få mer

Flere LO-forbund varsler også krav om ekstra tillegg til lavtlønte.

– Vi må sikre at de med lavest lønn får et skikkelig løft, ifølge Handel og Kontors leder Christopher Beckham.

Med tydelige krav fra fagforeningene og bekymringer fra arbeidsgiverne, ligger det an til et krevende lønnsoppgjør. Partene står langt fra hverandre, og forhandlingene ventes å bli tøffe.