– Næringsministeren bør si at man skal fase ut tradingvirksomheten i Statkraft. Det er ikke ønskelig, sier Vedum til NTB.

Senterpartiets leder har sett seg lei av at Statkraft driver med omfattende trading i det europeiske strømmarkedet.

Fredag kunne Dagens Næringsliv fortelle at fire Statkraft-tradere i Tyskland fikk utbetalt 66,5 millioner kroner hver i lønn, til sammen 266 millioner kroner i 2023.

De høye bonusene er omtalt tidligere, men nå har avisen fått ut informasjon om hvor mye hver ansatt fikk. Statkraft har beklaget det høye nivået, og lagt om på bonussystemet sitt.

– Vi må være tydelige på hvilket formål Statkraft skal ha. Hovedformålet må være å produsere ren og stabil energi til den norske befolkningen. Den norske stat bør ikke være en stor krafttrader og ta ut store gevinster på varierende strømpriser, sier Vedum.

– Hadde diskusjoner i regjeringen

Han ønsker seg stabile og lave strømpriser.

– I en trader-logikk så er varierende strømpriser er en fordel, for da har du større marginer å trade på.

Sp-lederen har nå sendt et skriftlig spørsmål til næringsminister Cecilie Myrseth (Ap), der han spør om hun mener det er riktig at Statkraft skal tjene store summer på å spekulere i kraftmarkedet.

– Du var finansminister da disse bonusene ble utbetalt. Hvorfor gjorde du ikke noe med det da?

– Vi hadde mange diskusjoner på kraft da vi var i regjering. Men vi hadde ansvar for ulike departementer, og vi hadde ikke ansvar for næringsdepartementet. Jeg har ikke noe behov for å kritisere næringsministeren eller andre partier. Jeg har bare lyst til å gjøre noe med det og få flertall for en endring.

Vedum påpeker at grunnen til at Senterpartiet gikk ut av regjeringen i forrige uke, var et ønske om å legge om kraftpolitikken.

Statkraft

Statkraft opplyser i en epost til NTB at de i 2024 hadde en bred gjennomgang av markedsoperasjonene sine i lys av debatten om de høye bonusene til enkelte tradere.

– Vi forstår godt at folk reagerer på de nivåene. Ordningene ble endret fra 2023, sier pressetalsperson Lars Magnus Günther.

Han avviser at trading fører til høyere kraftpriser eller svingninger.