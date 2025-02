Haugane om støtteordninger: – En egen industri med søknadsskrivere

Med min erfaring som direktør i virkemiddelapparatet, gründer og investor, er det åpenbart at støtten til oppstartsselskaper kan avbyråkratiseres, bli mer rettferdig og gi en bedre avspeiling av hva private investorer er villig til å ta sjansen på.

Det er få som bestrider statens manglende kompetanse til å velge vinnere. Det gjelder også de saksbehandlere som innvilger støtte til oppstartsselskaper. Både i Innovasjon Norge, Forskningsrådet og de statlige investeringsfondene.

I dag kan selskapene søke støtte fra både Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Dette er søknader som travle gründere egentlig ikke har tid til å prioritere. Så når myndighetene hevder at det er nok penger i kassa til gründerne, misforstår de hvorfor. Samtidig er det ikke åpenbart hvilke kriterier saksbehandlerne benytter for å gi tilskudd.

Les også Refser exit-skatten: – Enormt tap for Norge Exit-skatten tapper Norges evne til innovasjon, spesielt innen kunstig intelligens. Det mener investor og Ferd-styreleder Johan H. Andresen.

Derfor har det dukket opp en egen industri av søknadsskrivere som skjønner hvor ofte for eksempel ordet «bærekraft» skal nevnes. Disse skriverne har derfor høy suksessgrad, og beholder da 10–30 prosent av den støtten som var ment å gå til bedriftene.

Ved å benytte skattesystemet ved bruk av systemer som allerede er effektivt i bruk, kan dette finne sin enkle løsning. Når gründere og investorer investerer i oppstartsbedrifter, bruker de i hovedsak egenkapital. Det investeres ofte i flere år før man har tilstrekkelige inntekter til å dekke utviklings- og driftskostnader. Når skatteregnskapet gjøres opp de første årene, vil selskapene derfor vise underskudd. Da oppstår det også et skattemessig underskudd. Dette underskuddet ser ikke bedriftene noe til, det ligger i bøkene som en fordring på staten frem til selskapet begynner å tjene penger. Da vil de normalt betale skatt, men siden ordningen er slik at bedriftene trekker fra tidligere underskudd, er det først etter noen år at bedriften begynner å betale skatt. Bedriftene låner i praksis penger til staten som man senere får tilbake ved ikke å betale skatt.

Denne metoden vil i praksis være målrettet mot selskaper som trenger tid til å utvikle teknologi eller tjenester som ikke finnes i markedet

Her ligger løsningen i dagen. Fjern det meste av støtteordningene og erstatt disse ved å balansere skatteposisjonen hvert år, ikke bare når det skal betales skatt, men også når staten skylder bedriftene skatt.