Men noen revurderinger ser det ut som Stoltenberg er åpen for.

«Jeg opplever at det er bred politisk enighet om at Norge er tjent med at de økonomiske forskjellene ikke blir for store. Det er likevel alltid rom for å vurdere forbedringer i skattesystemet og å diskutere hvordan ulike hensyn skal balanseres,» skriver han avslutningsvis.

Bjørnstad er likevel ikke imponert.

– Jeg er redd dette bare er retorikk. Vi har fått en ny regjering, med nye ansikter, men politikken ser dessverre ut til å være den samme.

Mange spørsmål

Bjørnstads spørsmål er bare et av mange spørsmål Stoltenberg har mottatt fra opposisjonen i sin første uke i jobben.

På flere har han svart at han vil svare senere.

Dette inkluderer spørsmål fra Alfred Bjørlo (V). Etter Jonas Gahr Støre (Ap) trakk frem et skattesystem som «fremmer verdiskapning» blant den oppdaterte regjeringens prioriteringer, spurte Venstres representant hvorvidt dette vil innebære skatteendringer.

«Dette vil vi komme tilbake til i forbindelse med behandlingen av de årlige budsjettene,» svarer Stoltenberg.

Representant Hans Andreas Limi (FrP) vil vite hva Stoltenberg synes om oljepengebruken. Da han som statsminister la frem handlingsregelen i 2001, het det at fondsmidler bure brukes på «vekstfremmende tiltak.»

Så hvordan synes Stoltenberg hans egne partikollegaer har anvendt den anbefalingen?

«Departementet tar sikte på å komme tilbake til spørsmålet om hvordan fondsmidlene har vært anvendt i fremtidige budsjettdokumenter,» svarer han.