Stoltenberg: – Russland er mer presset enn mange tror

Norges finansminister skled nesten tilbake i rollen som Nato-sjef da han snakket med pressen på sikkerhetskonferansen i München søndag.

Der har Ukraina vært et altoverskyggende tema.

– Russland er mer presset enn mange kanskje tar inn over seg. Russland har mislyktes i Ukraina, sier Stoltenberg.

Må øke presset

Han viser blant annet til at Russland må telle 1000 døde eller sårede soldater om dagen, og at økonomien er preget av skyhøye renter.

– Dette er derfor ikke tiden for å redusere presset på Russland. Dette er tiden for å øke presset på Russland for å få Russland til å akseptere at Ukraina skal overleve som en selvstendig stat, sier han.

Men Stoltenberg har ingen illusjoner om at det er mulig å endre Putins mål, selv om fredsforhandlinger kommer i stand.

– Jeg tror ikke vi kan endre Putins mål. Hans mål er å kontrollere Ukraina. Men vi kan endre måten han kalkulerer på. At han mener at prisen for å oppnå det målet er for høy. Og måten å få til det på er fortsatt militær støtte i Ukraina, framholder han.

Sjokkbølger

USAs mange utspill de siste dagene har sendt sjokkbølger inn over Europa.

Stoltenberg var selv i møte med USAs Ukraina-utsending Keith Kellogg før Kellogg kom med uttalelsen om at Europa neppe vil få en plass ved forhandlingsbordet.

Om det blir det faktiske utfallet, er Stoltenberg usikker på.

– Det er fortsatt diskusjoner, og det pågår drøftinger om hvordan disse forhandlingene skal organiseres. Men Europa bør være med på forhandlingene, fordi dette handler om europeisk sikkerhet, sier han.

Den tidligere Nato-sjefen er også forsiktig med å spå hvordan forhandlingene vil gå.

– Må styrke Ukraina militært

– Vi skal være varsomme med å spekulere i hva som kan være utfallet av forhandlinger. Det vi vet, er at det som skjer rundt et forhandlingsbord, er helt avhengig av styrkene på slagmarken. Så jo sterkere vi gjør Ukraina militært, jo bedre vilkår kan de oppnå rundt et forhandlingsbord.

I tillegg til striden om Ukraina-forhandlinger er en handelskrig på tvers av Atlanteren under oppseiling.

– Det er ikke noen direkte kobling mellom de tingene. Men alt som forverrer forholdet mellom allierte, er jo negativt, sier Stoltenberg.