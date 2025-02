Regjeringen overkjøres – trolig flertall for å utrede skroting av Helseplattformen

– Vi vurderer veldig sterkt å gå inn for det. Det er jo et skritt i retning for vårt opprinnelige forslag. Vi er for alt som kan hjelpe til for å stoppe galskapen som er nå, sier Hoksrud.

SV: – Pasientene taper

Det var SV som fremmet forslagene som nå kan få flertall.

– Jeg er glad for å høre at flere av partiene på Stortinget har samlet seg bak forslaget vårt, sier helsepolitisk talsperson Mariann Hussain til NTB.

Hun mener at det er pasientene som taper så lenge det ikke finnes noen langsiktig plan om å avvikle Helseplattformen.

– Høyre og Arbeiderpartiet må slutte å peke på hverandre og ta ansvar for det uføret de har brakt sykehusene i Midt-Norge inn i, sier Hussain.

MDG og Venstre er med

Selv med Frp på laget, må også Venstre, MDG og uavhengig representant Christian Tybring Gjedde støtte forslaget for å danne et knappest mulig flertall på 85 mandater i Stortinget.

– Vi kommer til å støtte forslagene. Det som er avdekket rundt Helseplattformen er så alvorlig at vi ikke kan godta den passiviteten som forrige og nåværende helseminister har vist i saken, sier Venstres Alfred Bjørlo til NTB.

Også MDG opplyser til NTB at de stiller seg bak. Førstekandidat Jonas Ali Ghanizadeh for MDG i Sør-Trøndelag, sier at Helseplattformen har vært en katastrofe for hele regionen.

– Det er helt nødvendig å få på plass mer informasjon om alternativer og kostnadene ved å fortsette bruken av Helseplattformen. Vi kan ikke risikere å kaste bort enda mer penger på dette systemet kun fordi vi allerede har brukt milliarder, sier han til NTB.

– Økt risiko

Helseplattformen, som så langt har kostet over 6 milliarder kroner, har fått mye kritikk, blant annet av de ansatte på sykehusene.

Statsforvalteren har koblet dødsfall direkte til Helseplattformen, og Helsetilsynet har konkludert med at systemet har ført til økt risiko for svikt i pasientbehandlingen.

Også Riksrevisjonen har kritisert prosessen rundt Helseplattformen for svak styring, manglende helhetlige risikovurderinger og fravær av tilstrekkelige tiltak for å redusere kjent risiko.

Flere smeller

Etter at Senterpartiet gikk ut av regjering i forrige uke, har det blitt ny dynamikk i flere saker på Stortinget.

Arbeiderpartiet styrer nå en mindretallsregjering som trenger støtte fra flere partier for å få flertall for sine saker.

I forrige uke ble det klart at regjeringen også overkjøres i saken om å innføre såkalte visitasjonssoner for våpen.

Flere partier har også varslet at de vil ha omkamp om elektrifiseringen av gassanlegget på Melkøya.