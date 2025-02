Etter å ha lest seg opp, er han overbevist om at kjernekraft kan være en trygg og viktig energikilde for Norge, skriver Aftenposten.

– Vi kan ikke være allergiske mot kjernekraft lenger, sier Kristjánsson til avisen.

Han leder arbeidet med Rødts nye partiprogram og tar nå til orde for et linjeskifte i partiet. Samtidig mener han at kjernekraft har fått et ufortjent dårlig rykte.

– Motstanden kommer nok i hovedsak fra de store, kjente ulykkene forbundet med kjernekraft. Tsjornobyl i 1986 og Fukushima i 2011 henger nok igjen for folk, sier han.

Kristjánsson går langt i å hevde at det er irrasjonelt å frykte kjernekraft.

– Det er en av de sikreste kraftkildene vi har sammenlignet med andre. Det er flere dødsfall per kilowattime vannkraft enn kjernekraft, sier han.

Flere partier, som Høyre, Senterpartiet og KrF, ønsker fortgang i utredninger om kjernekraft, mens Fremskrittspartiet særlig er pådriver for thoriumbasert kjernekraft.

(©NTB)