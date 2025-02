Norge og Storbritannia er godt samordnet om fortsatt støtte til Ukraina, sier Støre i en melding på X etter samtalen med Keir Starmer.

– En klar forventning om at Ukraina må sitte ved bordet og at Europa må delta med et enhetlig budskap i fremtidige fredsforhandlinger, skriver Støre og legger til:

– Norge og Storbritannia skal fortsette å videreutvikle et nært sikkerhetspolitisk samarbeid slik vi ble enige om i desember, skriver han.

I dag skal europeiske ledere samles til hastemøte i Paris om Ukraina. Frankrikes president Emmanuel Macron har innkalt til møtet, som blant annet skal handle om støtte til Ukraina.

Starmer skrev i et innlegg i avisen The Telegraph at han er åpen for å sende britiske styrker til Ukraina som en del av en fredsbevarende styrke i framtida, gitt at det forhandles fram en fredsavtale mellom Ukraina og Russland.

Da Støre gjestet NRKs Politisk kvarter, sa han at det er for tidlig å diskutere dette. Han vil derfor ikke svare på om det er aktuelt for Norge å sende soldater i framtida.

Damarks statsminister Mette Frederiksen skal delta på møtet i Paris mandag på vegne av Norden og Baltikum. Støre sier de har tett kontakt med henne nå i formiddag.