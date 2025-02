EU diskuterer felles krigsfinansiering

Felles krigsfinansiering blant EU-landene blir stadig mer sannsynlig, ifølge Bloomberg.

Temaet var ventet å bli tatt opp på et uformelt møte i Paris mandag, arrangert av Frankrikes president Emmanuel Macron. Med deltakelse fra blant andre Storbritannias Keir Starmer, Tysklands Olaf Scholz og Italias Giorgia Meloni.

Bakgrunnen for diskusjonene er signaler fra USA om at de vil ta avgjørende beslutninger om Ukrainas fremtid uten direkte innspill fra europeiske hovedsteder. Dette har fått europeiske ledere til å vurdere drastiske tiltak for å sikre egen innflytelse på forsvarspolitikken, inkludert den kontroversielle løsningen med felles obligasjoner.

– I møte med denne nødsituasjonen mener jeg tiden er inne for å ta historiske beslutninger, sier Frankrikes europaminister Benjamin Haddad til Bloomberg.

Forsvarsaksjer rett opp

Den økte forsvarsdebatten påvirket finansmarkedene mandag. Europeiske obligasjoner falt, mens aksjer i forsvarsindustrien steg. Den tyske tiårige statsobligasjonen nådde sitt høyeste nivå på over to uker.

I Norge steg Kongsberg Gruppen 6,9 prosent på nyhetene om økt felles krigsfinansiering.

SAAB-aksjen på den svenske børsen steg 16,2 prosent på nyheten. Selskapet produserer blant annet Carl Gustaf RFK, en kjent rekylfri kanon.

Det kan koste Europas stormakter 3,1 billioner dollar de neste ti årene å forsvare Ukraina og styrke egne militære kapasiteter. NATO anslår at alliansen må bruke opptil 3,7 prosent av BNP på forsvar. Per 2023 oppfylte bare 23 av 32 NATO-land det nåværende målet om 2 prosent.

Flere finansieringsmuligheter vurderes, inkludert å aktivere en unntaksklausul i EUs budsjettregler for å tillate økt forsvarsfinansiering uten å bryte med gjeldende reguleringer. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen foreslo forrige uke å ta i bruk denne mekanismen for forsvarsinvesteringer under München sikkerhetskonferanse.

– Vi ser på hvordan vi kan anvende unntaksklausulen for forsvar i våre budsjettregler, sier EUs økonomikommissær Valdis Dombrovskis.

Andre muligheter inkluderer omdisponering av midler fra EUs gjenopprettingsfond etter pandemien eller at en mindre gruppe land går sammen om felles finansiering, for å unngå lange forhandlinger mellom alle 27 medlemslandene.

Sikkerhetspakke

Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock antydet i helgen at en større finansieringspakke er på vei.

– Akkurat som med eurokrisen og koronakrisen, er det nå en finansieringspakke for sikkerhet i Europa, sier Baerbock.

Ledere har imidlertid signalisert at ingen nye finansieringsplaner vil bli lansert før etter det tyske delstatsvalget på søndag, for å unngå politisk uro i forkant av avstemningen.

Ifølge Deutsche Bank har EU rundt 400 milliarder euro tilgjengelig gjennom nasjonale budsjetter, strukturfond og omdisponering av eksisterende programmer. Hvis behovene overstiger dette, kan nye løsninger bli nødvendige.