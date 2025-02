Støre: USA er fortsatt Norges viktigste allierte

– Det ingen tvil om at de veldig mange ulike signalene som kommer fra USA, både i innenrikspolitikken når det gjelder rettsstat og demokrati, og det som kommer til allierte, skaper en usikkerhet som vi gjerne skulle vært foruten, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

– Er USA fortsatt vår viktigste allierte?

– Ja, det er de. Og det er de daglig i nordområdene, i etterretningssamarbeid og øvelsessamarbeid som pågår. Og så må vi nå argumentere godt overfor USA for å vise at det også er i USAs interesse, sier Støre.

Brå endringer

Etter en dramatisk helg på sikkerhetskonferansen i München, hvor USAs visepresident J.D. Vance anklaget europeiske ledere for å undergrave demokratiet og ytringsfriheten, var europas ledere samlet i Paris mandag kveld til et krisemøte om Ukraina.

USA har skapt usikkerhet om Europa og Ukrainas egen rolle i en mulig fredsprosess.

Mette Frederiksen, Danmarks statsminister, representerte de nordiske landene på møtet. Samtidig var statsminister Støre på tur i Trøndelag. Han påpeker at beskjedene fra USA spriker:

– De har kommet med enormt mange utspill, både innenriks og utenriks, som det tar litt tid å sette sammen og forstå sammenhengen i, sier han.

Statsministeren sier at de må «dekode» de mange budskapene fra den amerikanske administrasjonen.

– Det er en utfordring for særlig utenriks- og sikkerhetspolitikken, som jo tradisjonelt er avhengig av lange linjer og forutsigbarhet og tillit. Så her blir den kontakten prøvet, og vi må møte det med å ha åpne kanaler og mange kanaler inn mot USA, sier han.

– Tar tid å jobbe seg inn

Støre hadde en telefonsamtale med Trump i november, men har ikke snakket med ham etter at han ble innsatt som president.

Likevel er det mye kontakt på flere nivåer, senest under sikkerhetskonferansen i München i helgen.

– Vi er jo nå fire uker etter innsettelsen. Normalt tar det tid å jobbe seg inn med de som blir utnevnt i de ulike postene, men ambassadør Anniken Huitfeldt i Washington og hennes stab er jo fullt fokusert på dette. De var jo også i München for å følge opp de som var der, sier han.

– Må legge til grunn at forpliktelsene gjelder

Statsministeren stoler fortsatt på at USA ville ha stilt opp for Norge om vi skulle bli truet.

– Vi må legge til grunn at NATO-forpliktelsene gjelder. Og så er det samtidig sånn at i denne verden så må slike ting bekreftes ved at det tas på alvor og følges opp, sier han.

Han påpeker at nordområdene tradisjonelt har vært helt avgjørende for at amerikanerne kan følge med på det som også er sikkerhetsutfordringer for dem.

– I mine samtaler med president Trump og med andre i administrasjonen har vi ikke hørt noe som skulle tilsi at det ikke fortsatt er viktig, sier Støre.