Leder i valgkomiteen, Christian Ingebrigtsen, bekrefter overfor VG at Solberg er innstilt for en ny toårsperiode foran Høyres landsmøte 20.–23. mars.

Solberg har sittet på Stortinget siden 1989, ledet Høyre siden 2004 og var statsminister i åtte år. Ifølge Ingebrigtsen har hun bred støtte, selv om partiet har slitt på de siste meningsmålingene.

Klar for å vinne valget

Solberg sier hun er klar for å lede partiet videre og vinne valget.

– Jeg er veldig klar på at vi skal vinne stortingsvalget 8. september. Jeg gleder meg til å vinne sammen med et parti som er klare til å ta ansvar for en ny og tryggere kurs, sier hun.

Hun avviser samtidig at hun vil trekke seg valgnatten om de borgerlige skulle tape.

– Jeg kommer aldri til å gå av på en valgnatt. Det er noe partiet må diskutere hvis det skulle skje. Men det tror jeg ikke. De fleste målingene etter årsskiftet har vist borgerlig flertall, sier Solberg.

– Hun står fjellstøtt

Lederen av valgkomiteen mener Solberg har håndtert svært vanskelige perioder og har lyktes med å bygge stødige samarbeidskonstellasjoner over tid.

– Det var derfor ikke vanskelig for komiteen å innstille på gjenvalg. Hun står fjellstøtt, sier Christian Ingebrigtsen i en pressemelding fra partiet.

Han varsler at valgkomiteen vil komme med innstillinger til resterende ledelse, arbeidsutvalg, sentralstyre og øvrige verv i god tid før landsmøtet i mars.