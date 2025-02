USAs president Donald Trump presser på for å få en slutt på krigen mellom Russland og Ukraina. Men kravene han stiller overfor Ukraina betyr praktisk talt en juridisk sett evigvarende økonomisk kolonisering, skriver The Telegraph.

Avisen mener president Volodymyr Zelenskyj nå står overfor valget mellom å bli voldtatt militært av Russland og å bli økonomisk voldtatt av sin egen allierte.

En knallhard klausul

The Telegraph har fått tilgang til et avtaleutkast som ble sendt i forrige uke. Dokumentet som er merket «Privileged & Confidential» slår fast at USA og Ukraina skal etablere et felles investeringsfond for å sikre at «fiendtlige parter i konflikten ikke drar nytte av gjenoppbyggingen av Ukraina.»

Kravet om en «tilbakebetaling» på 500 milliarder dollar går langt utover en amerikansk kontroll over kritiske mineraler og dekker hele landets ressursgrunnlag – alt fra havner og infrastruktur til olje og gass.

USA vil ta 50 prosent av Ukrainas løpende inntekter fra utvinning av naturressurser, og 50 prosent av verdien av «alle nye lisenser utstedt til tredjeparter» for fremtidig kommersialisering av ressurser – ifølge utkastet «en pantsettelse av slike inntekter» til fordel for USA.

– Den klausulen betyr «betal oss først, og deretter kan du gi barna dine mat, sier en kilde nær forhandlingene til The Telegraph.

– Verre enn Versailles

Skulle Ukraina godta utkastet, godtar landet ifølge avisen krav som vil utgjøre en høyere andel av deres BNP enn erstatningskravene som ble pålagt Tyskland i Versailles-traktaten etter første verdenskrig.

DELVIS PUTIN-KONTROLLERT: Ukrainas skifergassreserver. Foto: NTB

I et Fox News-intervju nylig uttalte Trump at Ukraina «i hovedsak har gått med på» å gi USA 500 milliarder dollar.

– De har enormt verdifulle arealer når det gjelder sjeldne jordarter, olje og gass, og andre ressurser, sa han, og advarte Ukraina om at landet vil bli overlatt til Russlands president Vladimir Putin om de ikke godtar kravene.

– De kan inngå en avtale. De kan la være. En dag kan de være russiske, eller kanskje ikke. Men jeg vil ha disse pengene tilbake. USA har brukt 300 milliarder dollar på krigen så langt, og det ville ha vært dumt å gi mer, la han til.

– Fantasiverdier

The Telegraph hevder også at et estimat som tallfester verdiene av Ukrainas samlede reserver av mineraler og hydrokarboner til 26.000 milliarder dollar er ren fantasi.

Riktignok har landet trolig Europas største forekomst av litium, men litiumprisene har stupt 88 prosent siden boblen sprakk i 2022. Videre oppdages store reserver av mineralet verden over, samtidig som verdiene i litium ligger i prosessering og nedstrømsvirksomhet.

Avisen påpeker videre at kobolt ikke lenger trengs i elbilbatterier, mens Ukrainas skifergassreserver enten er under Putins kontroll eller ligger i områder med kompleks geologi.