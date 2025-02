Regjeringen vil stanse anonyme partigaver

Forslaget ble sendt på høring tirsdag.

− Åpenhet om finansieringen av de politiske partiene er viktig for å opprettholde tilliten til partiene og demokratiet vårt. At det ikke er åpenhet om bidrag som gis via organisasjoner og innsamlingsaksjoner, er uheldig, sier kommunal- og distriktsminister Kjersti Stenseng (Ap).

Det er i dag ikke lov for partiene å ta imot anonyme bidrag. Partiene har heller ikke lov til å ta imot bidrag fra virksomheter under statens eller annen offentlig myndighets kontroll, eller bidrag fra utenlandske givere.

Ikke kjent for partiene

Ifølge Kommunal- og distriktsdepartementet har man de siste årene sett at personer har gitt bidrag gjennom organisasjoner eller innsamlingsaksjoner – og at disse giverne ikke har blitt kjent for partiene eller befolkningen.

− Det er problematisk hvis noen prøver å omgå loven. Jeg mener derfor det er viktig at finansieringen av partiene blir enda mer åpen, i tråd med formålet i partiloven, sier Stenseng.

Konkret foreslår departementet å ta inn en ny bestemmelse i partiloven om at partiene også må kjenne til de bakenforliggende giverne for å kunne ta imot bidrag.

Skal inn til SSB

I tillegg foreslår departementet at partiene skal rapportere inn de bakenforliggende giverne til Statistisk sentralbyrå (SSB), slik at de blir kjent for befolkningen. Beløpene skal ikke oppgis.

− Det betyr at de bakenforliggende giverne som har gitt beløp over de fastsatte grensene i loven, vil bli identifisert på nettsiden partifinansiering.no. Det er i tråd med formålet med partiloven, sier Stenseng.

Ifølge Dagens Næringsliv ønsker regjeringen en lovendring før valget.

(NTB)