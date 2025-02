– Jeg vil trolig kunne fortelle dere det 2. april, men det vil være i nærheten av 25 prosent, sa Trump til journalister på sin eiendom Mar-a-Lago i Florida tirsdag da han ble spurt om hva hans kommende plan for biltoll vil gå ut på.

Han ble også spurt om det blir lignende toll på import av legemidler og databrikker, melder Bloomberg.

– Den blir på 25 prosent og høyere, og den kan gå betydelig høyere i løpet av året, svarte Trump.

Presidenten la til at han ønsker å gi bedrifter tid til å etablere seg på det amerikanske markedet først.

– Når de kommer inn i USA og de har anlegget eller fabrikken sin her, så er det ingen toll. Vi ønsker å gi dem litt sjanse, sa Trump.

Rundt halvparten av bilene som selges i USA, er produsert i landet. Rundt halvparten av biler som importeres, produseres i Mexico og Canada, mens den andre halvparten av bilimporten kommer fra øvrige store bilproduserende land i Europa og Asia.

– Tollsjokk

Kina frykter konsekvenser for hele verden.

– Verden står overfor en rekke tollsjokk, sa Li Chenggang, Kinas ambassadør til Verdens handelsorganisasjon WTO, på årets første møte der i Genève tirsdag.

– USA har innført eller truer med å innføre tollsatser mot sine handelspartnere, inkludert Kina, ensidig og vilkårlig, i åpenbar strid med WTO-reglene. Kina motsetter seg sterkt slike tiltak, sa Li.

– Disse tollsjokkene øker den økonomiske usikkerheten, forstyrrer verdenshandelen, og risikerer å føre til innenlandsk inflasjon, markedsvridning eller til og med global tilbakegang, sa Li videre.

USAs unilateralisme truer med å velte det regelbaserte, multilaterale handelssystemet, uttalte Li, som på møtet oppfordret Washington til å trekke tilbake tollsatsene og delta i det han kalte «multilateral dialog basert på likeverd, gjensidig nytte og gjensidig respekt».

USA slo tilbake

En handelsrepresentant basert i Genève sier at USA på møtet uttrykte bekymring for at Kina opererer et ikke-markedsbasert økonomisk system og at landet har til vane å bryte WTO-reglene.

– USA fremhevet problemene som stammer fra Kinas mangel på åpenhet og manglende respekt for WTO-tilsyn, sa handelsrepresentanten.

– USA pekte også på at WTOs nåværende manglende evne til å håndtere Kinas markedsvridende politikk, slik som urettferdige subsidier, i betydelig grad svekker organisasjonens effektivitet, sier representanten.

– Hold hodet kaldt

WTOs direktør Ngozi Okonjo-Iweala oppfordret på møtet de 166 medlemslandene til å holde hodet kaldt og fortsette å snakke sammen.

– Verden har forandret seg. Vi kan ikke komme hit og fortsette med å gjøre det samme som vi har gjort før, sa WTO-sjefen, som har bakgrunn som finansminister i Nigeria.

Hun oppfordret landene til å bruke det nye handelslandskapet som et «vendepunkt» for å gå videre med etterlengtede reformer i WTO.