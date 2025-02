Støre forsvarer oljeskattepakken: – Den har hatt veldig gode resultater

– Det er plusser og minuser med den selvfølgelig. Men den har fungert, og den var helt livgivende og avgjørende for oss og resten av økosystemet rundt energi-industrien i Norge, sier Digre til NTB.

– Uinteressant spørsmål

Støre mener pakken har fått litt ufortjent hard medfart.

– Ut av den kom det også veldig mye positivt, som jeg synes har kommet litt for lite fram i medieomtalen. Vi ser det rundt her, hvor det nå er 1200 arbeidsplasser, stor aktivitet og ikke minst store investeringer i ny teknologi. Det er positivt, sier statsministeren.

Støre sier at han står ved vedtaket fra 2020, og at han mener det var riktig sett i lys av hvordan situasjonen var for norske verft, arbeidsplasser og industri langs kysten.

– Pakken har fått mye kritikk, og mange har spurt i ettertid om man ville gitt den i dag? Jeg mener det er et litt uinteressant spørsmål, for da var situasjonen at store deler av verftsindustrien sto i fare for å gå under.

– Og så er også jeg tilhenger av at alle slike ekstraordinære beslutninger som man tar, må man i ettertid gå gjennom og se hva kan vi lære av dem, hva kunne man gjort annerledes.

Mye aktivitet

Hos Aker Solutions ble statsministeren tirsdag vist et verft med masse aktivitet på alle kanter, store konstruksjoner som skal ut i verden og en splitter ny verkstedhall full av topp moderne teknologi.

– Det er vedtakene som ble tatt da, som gjør denne aktiviteten mulig. Og det var ikke bare snakk om gunstige skattemessige regler, men også klare krav om å gå videre i et fornybar spor, påpeker Støre.

Konsernsjefen bekrefter:

– På grunn av oljeskattepakken har vi både måttet og villet oppgradere både kompetanse og teknologi på alle verftene våre for å håndtere aktivitetsmengden, men også peke mot fremtiden, sier Digre.

– Vi jobber med teknologi og metoder for å bli sentrale i prosjekter innenfor offshore vind, offshore havbruk og andre områder. Den har gjort at vi kan peke mot framtiden og være i gang med prosjekter som er det vi skal leve av i tiårene fremover.