Besøket blir innledet få timer etter at russiske angrep mot Odesa sør i landet førte til at titusener av ukrainere mistet strømmen.

Nyhetsmediet Suspilne har publisert en videosnutt som viser Kellogg idet han ankommer den ukrainske hovedstaden med tog. Han blir tatt imot av USAs ambassadør til Ukraina, Bridget Brink.

Kellogg sier han forstår at Ukraina trenger «sikkerhetsgarantier», melder nyhetsbyrået AFP.

Var ikke på Riyadh-møte

Tirsdag opplyste en høytstående ukrainsk tjenestemann at ukrainske ledere skal holde et møte med Kellogg på torsdag. Zelenskyj skulle etter planen ha vært på offisielt besøk i Saudi-Arabia onsdag, men avlyste reisen.

Kellogg var ikke med på tirsdagens topptunge møtet mellom USA og Russland i Saudi-Arabia, der utenriksministrene fra de to landene diskuterte en fredsløsning for Ukraina.

Ukraina har reagert sterkt på at de ikke er blitt involvert i samtalene og utsiktene til at USA og Russland inngår en avtale om Ukrainas framtid over hodet på ukrainerne.

Fra Brussel

Kellogg var tirsdag i Brussel og Warszawa. I Brussel møtte han blant annet EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen, og i Warszawa møtte han Polens nasjonalkonservative president Andrzej Duda, hvis parti tidligere har hatt et godt samarbeid med Trump.

– Det er ingenting som tyder på at USA vil trekke seg ut av Europa, sa Duda etter møtet.